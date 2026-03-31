Qué son las "Propo fest": fiestas clandestinas con drogas hospitalarias bajo investigación

El caso del anestesiólogo Alejandro Zalazar reveló reuniones clandestinas donde se habrían usado propofol y fentanilo con fines recreativos.

El Hospital Italiano, en medio del escándalo de las "Propo Fest".

La muerte de Alejandro Zalazar, anestesiólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, puso en foco un fenómeno clandestino conocido como “Propo fest ”. Se trata de reuniones privadas en las que, según la investigación, se utilizarían medicamentos hospitalarios como el propofol y el fentanilo con fines recreativos.

El episodio comenzó en febrero, cuando Zalazar, expresidente del Hospital Rivadavia, fue hallado sin vida en su domicilio. La causa de muerte fue una sobredosis de propofol y fentanilo, ambos anestésicos de uso exclusivo en entornos médicos. En el lugar, la policía encontró medicamentos y una bomba de infusión, lo que encendió las alertas de las autoridades sanitarias y judiciales.

Qué son las “Propo fest” Tras conocerse el caso, comenzó a circular entre profesionales de la salud el término “Propo fest”, utilizado para describir reuniones clandestinas donde se administran drogas hospitalarias fuera del ámbito médico.

Según testimonios y mensajes analizados en la causa, existirían dos modalidades principales:

“Viajes controlados”: Personas que pagan para experimentar un estado de relajación profunda y en estos encuentros habría un profesional encargado de intervenir ante posibles complicaciones, como apnea o paro respiratorio.

Personas que pagan para experimentar un estado de relajación profunda y en estos encuentros habría un profesional encargado de intervenir ante posibles complicaciones, como apnea o paro respiratorio. Fiestas privadas o sexuales: Reuniones íntimas organizadas en círculos cerrados donde las sustancias eran ofrecidas a conocidos. De insumos médicos a consumo ilegal La investigación determinó que los fármacos utilizados provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires. A partir de allí, se identificó a un anestesista y a una residente de tercer año como presuntos responsables de la sustracción y distribución de estos medicamentos.