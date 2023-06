Las dramáticas confesiones de la familia Blaquier tras la fuga de uno de los presuntos homicidas

La viuda del empresario Andrés Blaquier, asesinado de un tiro el 29 de octubre de 2022 durante un asalto en el partido bonaerense de Pilar, homicidio por el que había dos detenidos y uno de ellos se fugó este jueves de un instituto de menores, aseguró que junto a su familia están “desesperados y desesperanzados”.

Magdalena de Elordy, viuda de Blaquier (62), al dialogar con el canal de noticias A24 contó que recibió la noticia de la fuga del adolescente de 17 años “con mucho dolor, con mucha frustración, con mucha tristeza, con mucha impotencia”.

En ese sentido, añadió que junto a su familia están “desesperados y desesperanzados”.

Luego, la mujer relató cómo fue el crimen de su marido y señaló que aquel 29 de octubre del año pasado venía “en la moto” junto al empresario y que estaban “desacelerando” porque iban a subir a un puente de la autopista Panamericana “para volver a casa”.

“Ahí nos traspasa una moto por la izquierda y ahí nos disparan, sin advertencia”, aseguró de Elordy. “Había dos personas arriba de la moto y la que está atrás es la que le dispara a Andrés”, agregó.

“Ahí nos caemos y el que estaba atrás corre para buscar la moto, y ahí empiezan a parar los autos”, dijo la mujer. Al respecto, señaló que “el disparo fue al cuerpo” y que ella, al caerse, se quebró “la rodilla y una costilla”.

Pedro, hijo del matrimonio, por su parte afirmó: “Es como que no podemos despedir a mi viejo en paz, y no se puede así, uno no tiene la tranquilidad”.

“¨Primero sucede lo que sucedió, uno no sabe primero si los van a agarrar, no tiene esa garantía. Los agarran, ahora uno se tiene que conformar con esperar un castigo justo, digamos, y ni siquiera esa garantía tenemos, porque no podemos llegar a esa instancia, con un sistema tan incompetente, porque se escapan, por lo cual es una pesadilla constante”, aseveró.

El menor de edad de 17 años, uno de los dos sospechoso por el homicidio del empresario, se fugó el martes del Instituto de Menores de Lomas de Zamora y la fiscal de la causa, Paula Romeo, pidió la inmediata captura al juez Alejandro Diego Flori, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de San Isidro con asiento en Pilar, que avaló la solicitud.

Los dos acusados del crimen de Blaquier fueron procesados con prisión preventiva por los delitos de "robo agravado por el uso de arma de fuego y por resultar lesiones graves en concurso real con homicidio criminis causae agravado por la utilización de arma de fuego".

Un testigo directo de la caída que sufrió el delincuente con la moto robada a la víctima en el sitio donde luego quedó abandonada, había relatado a los investigadores que lo vio levantarse con una ceja, la nariz y el parietal izquierdo ensangrentados.

Por ello, el fiscal original del caso, Gonzalo Agüero, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pilar, ordenó a la Policía buscar en los centros de salud cercanos el ingreso de algún paciente con ese tipo de lesiones.

Así fue como se detectó a través de las cámaras del Centro de Monitoreo del municipio de Escobar, que 40 minutos después del hecho, uno de los dos adolescentes se había ido a atender al hospital Dupuy de Garín.

Para los investigadores, este chico de 17 años fue el autor material del asesinato, ya que el delincuente que huyó con la moto de la víctima perdió el control de la misma a la altura del kilómetro 39 de la Panamericana, donde abandonó el rodado y siguió la fuga con su cómplice.

La muerte de Blaquier, director del Negocio Agropecuario de la compañía azucarera Ledesma, se produjo el 29 de octubre de 2022 por la tarde cuando el empresario circulaba por el kilómetro 50 de la Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires, junto a su esposa en una moto BMW 1200 de color negro, en sentido a provincia.

En esas circunstancias, el empresario fue abordado por dos ladrones que iban a bordo de otra moto y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle.

De acuerdo con los pesquisas, en esas circunstancias, uno de los asaltantes efectuó varios disparos contra y la víctima recibió un tiro en el pecho, que más tarde le causó la muerte.

Tras el ataque, uno de los malvivientes se apoderó de la moto y escapó junto a su cómplice, pero cayó y la dejó abandonada.