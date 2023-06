Robo, persecución y detenidos tras un importante operativo en Guaymallén

Un hombre y una mujer fueron víctimas de un robo este domingo en la madrugada en Guaymallén. Delincuentes los encerraron y les robaron el auto, pero un operativo montado minutos despúes logró dar con dos de los cuatro sujetos, además de recuperar el vehículo.

El parte policial indica que las víctimas, identificadas como Leonardo Villalobos (32) y Érica Rodríguez (41), circulaban a bordo de un Renault Clio Mio (patente AA 127 WH) por calles Manuel A. Sáenz y Miguel Servet de Guaymallén, cuando fueron sorprendidos por cuatro delincuentes quienes se bajaron de un auto y los amenazaron con armas de fuego. Los sujetos se dieron a la fuga con el Clio, una mochila y $5.000 en efectivo. Tras esto, las victimas llamaron al 911.

Con la novedad tomada por el CEO de emergencias, la policía de Mendoza montó un denominado "operativo cerrojo" en la zona para dar con el vehículo robado. Una movilidad de la UAP (Unidad de Acción Preventiva) encontró en calle Mariano Moreno el Ranault Clio (con dos de los cuatro delincuentes dentro del mismo), comenzando una persecución, la cual terminó en calles Avellaneda y Araujo.

Los delincuentes, acorralados, no ofrecieron mayor resistencia y fueron detenidos. Fueron identificados como Armando Abaca (35) y un menor de 17 años. En tanto, el arma utilizada no pudo ser secuestrada puesto que estaba en posesión de los otros delincuentes, quienes al momento no han sido detenidos.