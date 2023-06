César, el marido perfecto que merece un Oscar: "Me comí el personaje" aseguró la mamá de Cecilia

Mientras la investigación por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski - la joven desaparecida el 2 de junio en Chaco – avanza, su madre dio detalles en una entrevista exclusiva para MDZ Radio. En Tardes de Frente, Gloria Romero señaló que “lo más importante es que los peritos antropológicos comprobaron que son restos humanos, ahora se va a hacer peritaje de ADN y se va a constatar si coinciden con los míos” y adelantó que “eso más o menos tarda 15 días”.

“Los tiempos de los peritajes no son los que una madre maneja, pero es así”, se lamentó. Gloria sostuvo que le da “vueltas en la cabeza el por qué” del crimen. “¿Por qué van a inventar un viaje, un trabajo durante 10 días todo bien planificado estratégicamente para engañar a toda la familia, para matarla? Tiene que haber sido algo muy grave, porque sino ¿para qué?”

Sobre los imputados, indicó que “se echan la culpa unos a otros, salen nuevas versiones, van sembrando cosas y desviando”. Respecto de si algún funcionario se acercó a ofrecer ayuda, Gloria expresó que lo han hecho “anónimamente. Por ahora estoy con el Dr. Burlando y haré lo que él diga”. “Burlando está muy esperanzado con cómo va la causa. Tengo fe en el equipo de abogados”, agregó.

Sobre la aparición mediática del padre de Cecilia, detalló: “Yo crié a mis hijas solita, con la ayuda de mi mamá. Jamás le vi la cara al padre hasta ahora que pasó lo de la nena. Él jamás se acercó afectiva ni económicamente. Cuando lo escuché hablar me dio asco, porque me enteré que inclusive cobra a los medios por dar notas. Está lucrando con la muerte de una hija que no vio en 24 años y que todavía ni siquiera aparece”.

También habló de su relación con César Sena, acusado de ser el autor material del femicidio: “Ellos iban a casa siempre, César era como un hijo más, teníamos muchísima relación porque estábamos todo el día conectados. Cuando tuvieron la cafetería yo trabajaba con ellos, estaba todo el día ahí”.

“Él era el marido perfecto, el futuro padre perfecto (en noviembre ella tuvo un atraso y se creía que estaba embarazada), parecía salido de una película. Es un buen actor y hay que darle el Oscar. Lo que más rabia me da es que yo me comí el personaje, me comí que la amaba”, añadió.

Gloria aseguró que va a seguir “hasta las últimas consecuencias. Hasta que todos paguen”, y cerró: “Esto se estuvo estirando hasta las PASO, estaba ‘cajoneado’. Después lo agarra el fiscal Gómez y creo en la voluntad de llegar hasta el final”.