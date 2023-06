Inseguridad en Mendoza: balas en un barrio privado y piedrazos en un acceso clave

Hartazgo, miedo e impotencia son las sensaciones de cientos de vecinos de la zona Oeste de la Ciudad de Mendoza, que han quedado prácticamente como rehenes de la violencia y la inseguridad en un sector conflictivo, pero que cuenta con un acceso clave.

Se trata de la subida de Regalado Olguín, en Las Heras, que suele ser la vía más rápida y transitada para llegar a barrios como el Alta Mendoza I y II, Sanidad y Raíz, entre otros, e incluso también para el Dalvian y demás complejos cerrados del Challao.

Residentes en estas barriadas aseguran que a la hora de tomar este camino en sus autos, a la altura de la conocida como la rotonda de los Bomberos, frecuentemente son víctimas de la "saña" de sujetos que se escoden en un asentamiento ubicado al costado de la ruta (sobre el margen norte) y que al ver pasar los vehículos arrojan piedras con el objetivo de que los conductores se detengan y así cometer robos.

"Hago cuatro veces al día ese viaje por mi trabajo. Hace poco me reventaron a piedrazos la camioneta que recién había comprado. Llego a mi casa, aviso en el grupo de los vecinos del barrio, y una señora me dice que a ella le sucedió lo mismo una hora antes. Otro hombre contó que él se salvó de milagro", relató un muchacho del Alta Mendoza I en diálogo con MDZ.

"Con mi esposa, cuatro días después, un domingo a la tarde pasamos por ahí y vimos como a una Ranger la molieron, directamente", agregó.

Actualmente y desde hace unos seis meses se están haciendo obras en la señalada rotonda, y describen que por estos trabajos los cascotes están a merced de los delincuentes. Cabe mencionar que allí se ha apostado un móvil policial, pero que al parecer no es impedimento para los malvivientes.

Los obreros trabajando. FOTO: ALF PONCE MERCADO

"El móvil está del otro lado de la rotonda, es decir, enfrente del asentamiento, bastante lejos. Nos hemos acercado a los policías para decirles lo que nos sucede, y nos han contestado que ellos no pueden hacer nada porque los que tiran piedras son menores . Incluso que a ellos también los apedrean", explicó otro de los vecinos.

"Yo fui a la comisaría del barrio Municipal y no te dan repuestas. Quiere decir que los efectivos que están ahí son espectadores de todo lo que pasa. Creo que la Policía tiene herramientas para actuar, se necesita una presencia activa", remarcó una víctima. ALF PONCE MERCADO/MDZ

Más allá del reclamo a la fuerza pública, también piden la "intervención de la Municipalidad de Las Heras":

"Antes se había colocado la Guardia Urbana Municipal (GUM), pero la levantaron porque también la atacaban y porque las personas que estaban allí sufrieron robos".

Y las denuncias van más allá, con situaciones de disparos y balaceras hacia los barrios, aseguran los damnificados. "Han tirado balazos hacia el barrio privado La Bastilla, no sé con qué propósito, si el de amedrentar o herir a alguien". ALF PONCE MERCADO/MDZ

"Estamos cerca de una tragedia, por la saña con la que tiran y porque lo hacen a siete u ocho metros de las personas. Día por medio pasa esto":

"Es un peligro. Una tiene que estar atenta a esquivar las piedras y a no chocar con los otros autos. Acabo de ver cómo le pegaron a un motociclista y no puedo creer cómo no se cayó al piso", contó en vivo una joven en el grupo de WhatsApp de los vecinos.

Para finalizar, describen como no aprovechar este acceso trastoca sus rutinas y la vida diaria: "En mi caso, estoy obligado a irme a mi casa por el Parque, tomar Avenida Libertador y después Champagnat. Alargo muchísimo el camino y pierdo tiempo", cerró una de las personas afectadas.