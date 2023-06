Uno por uno: los elementos que la familia Strzyzowski confirmó que eran de Cecilia

La familia Strzyzowski asistió este viernes al Instituto Médico de Ciencias Forenses del Chaco y reconoció como pertenencias de Cecilia, la joven que habría sido asesinada por la familia Sena y colaboradores, los elementos quemados que fueron encontrados en el barrio Emerenciano Sena, en plena vía pública.

Al encuentro asistieron la hermana de Cecilia, su madre y la tía abuela. Cuando llegaron, inmediatamente la mujer de mayor edad reconoció el buzo que Cecilia tenía puesto cuando se fue de la casa con César Sena, el último jueves 1 de junio a las 23, bajo el motivo de un supuesto viaje que realizaría a Ushuaia por una oferta laboral. Otros de los elementos claves que fueron reconocidos son un buzo lila, un anillo, la alianza, su cintillo, llaves y un dije con forma de cruz.

El dije de Cecilia fue uno de los elementos que reconoció su familia.

Respecto a la valija, que fue hallada por los restos de armazones y elementos metálicos, la familia no pudo identificarla en cuanto a la tela y color por el grado de quemadura, pero sí confirmó que le pertenecía a Cecilia por el tamaño de la misma. “Fue la valija con la que ella se fue”, dijo una de las presentes.

De esta manera, los dos buzos rosados que fueron secuestrados el último domingo, fueron reconocidos. Uno de ellos incluso era un buzo viejo que Cecilia llevaba, y que lo solía usar para entrenar y hacer actividad física. El otro, tenía escritas las letras “M I” o “M Y” -indistinguible-, y luego la frase “Frida Girls”.

Otro de los elementos que la tía abuela reconoció fueron unos pedazos de toalla de color rosa. Este color era predominante en las prendas de Cecilia ya que a ella le gustaba mucho, según admitió su entorno familiar. También había unos objetos que servían para limpiarse la cara.

Entre los objetos exhibidos se encontraba también un gorro gris que fue peritado, pero que no arrojó resultados positivos. Según afirmó la abuela de Cecilia, ella no usaba ese tipo de gorros, por lo que, piensa, era de César. “No lo reconozco, César siempre usaba por los rulos, pero no puedo decir que haya sido de él”, dijo.

En la mesa, los fiscales también ubicaron un blíster de pastillas. Antes de verlo, la tía abuela afirmó que Cecilia tomaba dos medicamentos específicos porque tenía gastritis, y los nombró. Al ver el blíster, tanto la Fiscalía como la tía abuela supieron que se trataba de los medicamentos de Strzyzowski.

Estas pruebas constituyen para los investigadores evidencia contundente para la causa. La mezcla de objetos pertenecientes a César y a Cecilia, que fueron quemados y ocultados en el barrio Emerenciano, ya son motivo suficiente para que la Fiscalía piense que los implicados buscaron deshacerse de cualquier tipo de evidencia que pueda perjudicarlos. Cecilia Strzyzowski junto a César Sena.

Además, deben establecer la ruta que tomaron los participantes del asesinato para tratar de llevar a cabo el plan. En los últimos días, en el mismo barrio, también encontraron muebles, sillones y colchones que fueron descartados de la casa del matrimonio Sena en los días posteriores a la desaparición de Cecilia. Una de las versiones macabras afirma que en los colchones había pelos y sangre, pero esto nunca fue confirmado por fuentes oficiales a pesar de que los fiscales sí afirmaron que debían realizarse peritajes.

La rueda de reconocimiento para la familia Strzyzowski finalizó con mucho dolor. La madre de Cecilia, y la abuela se quebraron al entrar a la sala del IMCIF y reconocer que los elementos eran los que cargaba su hija cuando, con ilusión, se subió a la camioneta Hilux blanca y vieja de César Sena para viajar hacia Ushuaia con el supuesto motivo de un trabajo que habría sido conseguido por vínculos políticos, pero que finalmente se comprobó que nada de esto existió.

Para definir las evidencias, la Fiscalía aguarda por la confirmación oficial de las antropólogas forenses especiales que llegarán desde Córdoba el próximo martes y que analizarán los restos óseos hallados en el Río Tragadero. Como historial, ya tienen el informe del Instituto Médico de Ciencias Forenses, donde indican que “se podría asumir” que los huesos son humanos.