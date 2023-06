La sospechosa obra que se hizo en el barrio de los Sena tras la desaparición de Cecilia Strzyzowski

En los días posteriores a la desaparición de Cecilia Strzyzowski, cuando la familia Sena descartó de su domicilio colchones, sillones y otros muebles, los residentes del barrio notaron un extraño movimiento: de la noche a la mañana; asfaltaron apenas unos metros de calle y se fueron. La fiscalía no descarta que el cuerpo de la joven pueda haber sido ocultado allí, y analiza medidas para realizar.

Es una teoría macabra. Los fiscales Jorge Gómez, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez no creen que sea verdadera, sin embargo, fuentes judiciales con acceso al expediente confirmaron que no harán oídos sordos a ninguna de estas hipótesis cuando todavía no existe una prueba científica sólida.

En este sentido, la “teoría del asfalto” va en contra de lo que todos los imputados declararon hasta el momento. Marcela Acuña y su ladero Gustavo Obregón, cuyas declaraciones han sido claves para establecer un camino y línea investigativa principal de lo ocurrido el viernes 2 de junio cuando Cecilia fue vista por última vez, dieron a entender que la mujer fue asesinada en el domicilio de la calle Santa María de Oro al 1.400, y que el cadáver fue sacado en una bolsa envuelta dentro de una frazada.

Obregón, quien en principio no quiso aportar datos pero finalmente se quebró y buscó colaborar para tratar de reducir su pena, dijo que junto a César Sena sacaron el “bulto” -así lo definieron- de la vivienda y lo trasladaron a la chanchería de la familia acusada, ubicada entre Puerto Tirol y Tres Horquetas. También es llamada “Campo Rossi”.

Allí, según declaró este imputado, llevaron a cabo distintas acciones para erradicar los restos y finalmente los arrojaron al lecho del Río Tragadero, que pasa por la zona del campo.

Esta versión, que apunta a ser la principal mientras se espera por los resultados científicos, no contempla ningún accionar en el barrio Emerenciano Sena, y mucho menos el intento de ocultar los restos debajo del asfalto, en relación a la obra sospechosa.

Sin embargo, la fiscalía citará a declarar este viernes a los responsables de haber asfaltado los pocos metros de la calle, y les consultará acerca de por qué lo hicieron, si estaban apurados al hacerlo o si habían recibido alguna instrucción específica.

Para descartar por completo esta teoría en ojos de la investigación y también en lo social, solicitarán la intervención de fuerzas federales para que, mediante una sonda específica, perforen un punto del asfalto y así verifiquen si en el interior existe la presencia de algún “cuerpo extraño”. Cecilia, la víctima

En los últimos días, el barrio Emerenciano Sena demostró ser un punto caliente para la investigación. El domingo por la mañana, la Policía halló en la vía pública una serie de elementos quemados. Entre estos objetos se encontraban restos de una valija, prendas de vestir, anillos, llaves y otros elementos personales.

En relación a esto, la fiscalía citó a la familia Strzyzowski este viernes para que, en una rueda de reconocimiento, confirmen si se trata de los objetos que Cecilia solía cargar. La relevancia de este proceso será casi nula a esta altura ya que Gloria Romero, la madre de la víctima, confirmó en las últimas horas que en las imágenes de los elementos secuestrados se encontraban las pertenencias personales personales de su hija.

Así las cosas, se esperan en los próximos días nuevos esclarecimientos para finalmente descartar esta hipótesis de la obra del asfalto en el barrio, que cabe resaltar, era controlado por la familia piquetera. Las declaraciones de los miembros de la empresa que realizaron este trabajo podrían dar lugar a nuevos operativos.