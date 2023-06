La mujer que ocultó a su hijo llegó a Mendoza, fue imputada y quedará presa

A más de una semana de ser encontrada en una posada de Tigre, en Buenos Aires, junto a su hijo de 8 años, llegó a Mendoza la mujer que se llevó y ocultó a este menor durante casi un mes de su padre, quien recientemente se había quedado con la tenencia al estar separada la pareja. Precisamente esta decisión de la Justicia de Familia habría sido el detonante para la fuga de la acusada con el niño.

La sospechosa arribó a la provincia en la noche de este miércoles con la custodia de una comisión policial. Fue revisada por un médico que constató que no tiene lesiones (también la evaluaron en el Hospital Central), pasó por la Comisaría 6ta y luego por la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada), y finalmente este viernes fue imputada en el Polo Judicial.

El fiscal de Delitos No Especializados Gabriel Blanco, a cargo del caso, le adjudicó la calificación de desobediencia en concurso ideal con sustracción de menores, con una pena de 5 a 15 años. En principio no resulta excarcelable, y con el antecedente de su fuga, se ordenó que permanezca presa por el riesgo de otro eventual escape. No declaró y quedará alojada en la cárcel de mujeres de Almafuerte, en Cacheuta, Luján.

La imputada y el nene, de quienes se preserva su identidad al estar involucrado un menor de edad que ya fue hallado, fueron buscados desde fines de abril, luego de que desaparecieran y cortaran todo tipo de contacto con sus parientes. Pasaron los días y de ellos nada se sabía, por lo que hubo una denuncia policial y comenzaron las tareas de rastreo, que tuvieron una fuerte viralización en las redes sociales, el acompañamiento de los medios de comunicación y hasta el pedido de Missing Children Argentina.

Los pesquisas en este tiempo supieron que habían pasado una noche en un hotel de San Martín, Mendoza, y que luego abordaron un colectivo con destino a Buenos Aires. Finalmente los localizaron el miércoles de la semana pasada en Tigre, desactivando la averiguación paradero.

Ambos ya están en la provincia, y mientras la criatura se encuentra desde hace algunos días con la contención de allegados, su madre fue imputada y al menos por un tiempo estará presa.