Encontraron prendas quemadas de Cecilia Strzyzowski en el barrio Emerenciano Sena

Prendas de vestir quemadas que pertenecían a Cecilia Strzyzowski fueron halladas en el barrio Emerenciano Sena de Resistencia. Así lo confirmó esta mañana el fiscal Jorge Cáceres Olivera, quien detalló que esa ropa fue encontrada en una vivienda de esa zona.

La información preliminar indica que el hallazgo se produjo en avenida San Martín al 3700 de la mencionada barriada, en el sur de la ciudad de Resistencia.

La Fiscalía halló ropa que sería compatible con la que llevaba Cecilia en la valija para hacer ese presunto viaje a Ushuaia, que nunca existió y por el cual fue engañada, para ir a ver un trabajo que le habría conseguido su suegra, Marcela Acuña.

Ahora, los peritos cotejarán de manera profunda esta ropa para confirmar oficialmente que pertenece a Strzyzowski. Por otra parte, se conoció que al menos diez integrantes vinculados al "clan Sena" cambiaron sus teléfonos celulares entre 24 y 72 horas después de la desaparición de Cecilia, lo que despertó sospechas en relación al caso.

"Se me cayó y se rompió, lo perdí, se me mojó y no servía más", fueron algunos de los dichos de esos integrantes del clan que encabezan Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes están detenidos junto a su hijo César y a otros cuatro colaboradores: Gustavo Melgarejo, su esposa Griselda Reinoso, Fabiana González y su pareja Gustavo Obregón.

Acuña, esposa de Emerenciano y madre de César Sena -todos imputados por la desaparición de Cecilia Strzyzowski-, está desde hace cinco días en una huelga de hambre porque le denegaron la prisión domiciliaria.

La mujer continúa alojada en la sede del Departamento de Violencia Familiar y de Género, ubicada en avenida Alvear 126 de Resistencia, donde también están detenidas por el caso Griselda Reinoso y Fabiana González.

Mientras, Emerenciano y César Sena, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo están en la comisaría 3ra., a la vuelta del Departamento de Género.