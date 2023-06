Descubrieron una potente droga que estaba lista para enviarse a Nueva Zelanda

Más de tres kilos de cocaína que se encontraban dentro de un envío postal en forma líquida con destino a Nueva Zelanda, impregnada en ropa y camuflada dentro de un frasco de edulcorante, fueron secuestrados por agentes de la Dirección General de Aduanas (DGA), informaron hoy fuentes oficiales.



Los voceros indicaron que, tras una alerta de la empresa DHL, los agentes especializados de la DGA acudieron a inspeccionar tres envíos sospechosos que la firma logística había separado.



Con la colaboración de un can, los agentes realizaron un control no intrusivo sobre las cajas y, en una de ellas, el animal exhibió un comportamiento compatible con la presencia de estupefacientes.



En esas circunstancias, y con la autorización judicial, el personal de DGA procedió a realizar una inspección exhaustiva, abrió el paquete y halló ropa con un peso que parecía excesivo y un frasco de edulcorante con una sustancia líquida en su interior.



Tras ello, el personal aduanero decidió realizar las pruebas de narcotests sobre las mercaderías, las cuales arrojaron resultado positivo de cocaína en ambos casos.



Según las fuentes, el envío llevaba 3.430 gramos de la mencionada sustancia ilícita, la cual puede comercializarse en la Argentina por un valor de US$ 51.450, mientras que en el país al que iba dirigida su valor asciende a US$ 686.000, un aumento de más del 1200%.



En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2, a cargo de Pablo Yadarola, quien avaló lo actuado y ordenó continuar con la investigación.