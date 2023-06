Caso Cecilia Strzyzowski: el giro en la investigación tras el hallazgo de ropa quemada

Agentes policiales hallaron esta mañana, alrededor de las 11, en el barrio Emerenciano Sena, restos quemados que podrían ser de una valija y ropa. Los investigadores sugieren que eran los elementos que Cecilia Strzyzowski había reunido para viajar a Ushuaia, pero deberán confirmar esta hipótesis con la familia.

Los elementos fueron arrojados a la vía pública en calle Colón, al 3.200. Desde la Fiscalía confirmaron estar sorprendidos por este giro en la investigación y ahora surgen más preguntas en una jornada en la que los chaqueños también se presentan a votar para elegir candidatos en las PASO.

Desde que se advirtió la información, el Equipo Fiscal Especial ordenó un operativo de rastrillaje en la zona. Fue entonces cuando se desplegaron más de 10 vehículos policiales para armar un perímetro y tratar de levantar con peritos cualquier tipo de evidencia. Los investigadores deben resolver las incógnitas respecto a quién pudo haber tirado los restos durante la noche de este último sábado, y por qué ahora.

La hipótesis que manejan los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Fernando Gómez y Nelia Velázquez continúa firme: Cecilia Strzyzowski fue asesinada en la casa de los dirigentes piqueteros que lideraban el barrio de los nuevos hallazgos: Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Strzyzowski fue vista por su familia el 1 de junio por última vez, mientras se subía a la camioneta de César Sena con su valija para viajar a Corrientes, Buenos Aires y finalmente Ushuaia a causa de una oferta laboral conseguida por supuestos vínculos políticos. Las cámaras de seguridad la captaron el viernes 2 de junio, a las 9.16, ingresando a casa de los Sena junto a su pareja. En la filmación no se observa rastro de su valija ni pertenencias.

En este sentido, la Fiscalía ahora debe responder si fue el propio César Sena, o quizás el “mano derecha” de la familia, Gustavo Obregón, quien intentó esconder la ropa de Cecilia. En la causa hay también otros cinco detenidos: Fabiana González (pareja de Obregón y muy allegada a la familia), Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Melgarejo (casero del campo donde, se cree, podrían haber trasladado el cuerpo), Griselda Reinoso (pareja de Melgarejo).

En los últimos días no hubo allanamientos de relevancia. Los fiscales utilizaron la mayor parte del tiempo en llevar a cabo declaraciones indagatorias a González y Obregón, quienes aportaron datos y confirmaciones clave. También fueron citados a declarar Gerardo “Laucha” Flores, un ex casero de la chanchería que no fue relevante, y la hermana de Cecilia, Ángeles Strzyzowski, para contar detalles acerca de la relación que mantenía su hermana con la familia piquetera.

Según declaró el fiscal Jorge Cáceres Olivera, la principal línea investigativa apunta a que el viernes 2 de junio, en la casa de los Sena, Cecilia mantuvo una “acalorada discusión” por motivos económicos con Marcela Acuña, a quien finalmente la situación “se le habría escapado de las manos”.

Los siete detenidos están sindicados como partícipes necesarios para haber cometido el femicidio. Mientras tanto, los vecinos del barrio MTD-Emerenciano Sena se mantienen entre el hermetismo y el miedo. Ciertos medios afirmaron haber sido amenazados por los vecinos, pero otros lograron entrevistar a residentes quienes indicaron tener “mucho miedo”.

Este último viernes, un equipo forense especializado de Córdoba realizó trabajos en la chanchería Sena para buscar más evidencias en base a lo aportado por Obregón en su última declaración. Tras analizar las bolsas de huesos hallados en el lugar, finalmente determinaron que “no hay nada claramente humano”, a excepción de ciertos restos que no pudieron ser peritados con exactitud por el grave deterioro que conservaban tras ser quemados y expuestos al sol y agua.

La próxima semana, se espera que para el martes, el gabinete científico finalmente podrá llevar a cabo los estudios de las manchas de sangre encontradas en la casa de los Sena. Los resultados podrían ser reveladores, y también servirían de sostén fundamental para la Fiscalía a la hora de presentar la acusación y finalizar la etapa de recolección de pruebas, en lo que será luego un juicio por jurados.