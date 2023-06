El motivo por el cual César Sena pidió declarar por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y no pudo hacerlo

César Sena, pareja de Cecilia Strzyzowski y uno de los siete detenidos como acusado del femicidio de la joven de 28 años que es buscada desde el 1 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, solicitó esta madrugada ampliar su declaración indagatoria ante la Justicia.

Medios locales indicaron que el joven solicitó declarar durante la madrugada desde su lugar de detención, la comisaría 3ra. de Resistencia. Por esto, el Equipo Fiscal Especial (EFE), conformado por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, se presentó en la dependencia para cumplir con la medida.

Pese al pedido del chico de 19 años, finalmente no pudo brindar declaración. Sucede que el equipo de fiscales le indicó que hasta tanto no tenga un abogado que lo patrocine, su testimonio no tendrá validez legal. Horas antes, durante el miércoles, su abogado renunció a su representación aduciendo que tenía "ética", tras la incorporación de nuevas pruebas al expediente. "Hoy se juntaron elementos de prueba al expediente que me impiden seguir ejerciendo mi servicio por diferencias irreconciliables con la gente que represento. Tengo mis criterios, una ética profesional, por la que voy a renunciar. No sería eficaz mi defensa", expresó el letrado Juan Díaz.

Ante esta situación, a César Sena, que se encuentra imputado por "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de coautor", le asignaron un defensor oficial.

Avanza la investigación para esclarecer el femicidio de Cecilia

Por alguno de los testimonios de los detenidos, el fiscal Jorge Cáceres Olivera regresó al campo de Emerenciano Sena. Lo hizo con perros especializados y dispuso la búsqueda en rastrillaje a pie con 60 personas divididas en tres grupos de 20 para tratar de encontrar restos de la mujer desaparecida hace una semana en Chaco. También se utilizó una retroexcavadora para trabajar en la zona del campo del Clan Sena en la que advirtieron que había tierra removida.

Más allá de las especulaciones periodísticas y de la propia familia que considera que Cecilia fue asesinada el mismo día de su desaparición, hasta el momento nadie confirmó la peor de las hipótesis.

Mientras tanto, se allanaron dos departamentos en el centro de la capital chaqueña por supuestos gritos escuchados por una joven hace 10 días atrás. Según la fiscalía, no hay esperanzas de encontrar a la mujer con vida. Anoche, los asistentes a la marcha acompañando a la familia, dudaban de la investigación judicial y desconfían del accionar policial