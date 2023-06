La estrategia de los abogados de Verónica Macías para que Cacho Garay vaya a la cárcel

Los abogados de Verónica Macías buscan llevar a Juan Cacho Garay (68) tras las rejas y que no transite el proceso hasta el juicio oral con prisión domiciliaria, en la casa de su hermana en Maipú, como actualmente ocurre. Este miércoles los letrados Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena participaron de la conferencia de prensa que realizó la víctima y en la que, según precisaron, fue pedida por la propia mujer, quien debió hablar apenas un puñado de minutos después de haber pasado por una cámara Gesell en el marco de la investigación por las múltiples denuncias, entre ellas de abuso sexual contra el humorusra mendocino, durante años.

"Queremos aclarar algunas cuestiones técnicas y jurídicas de lo que pasó en la audiencia de ayer", indicó Vaira Leyton. "Parece que el abogado de Cacho Garay vio otra audiencia y tergiversó todo. Nosotros pedimos que se revocara el beneficio de la prisión domiciliaria y la jueza determinó que se pasara a un cuarto intermedio. No resolvió nada. Pidió una prueba pendiente para corroborar y luego decidirá. No es que el señor Garay estará con domiciliaria hasta el juicio", agregó Magdalena.

Los querellantes aseguran tener los elementos para comprobar que el imputado violó la prohibición de acercamiento y contacto con su expareja. "La captura de pantalla está. Y el mensaje está enviado desde el mismo número de celular que el señor Garay declaró en la primera imputación cuando le dieron el mantenimiento de libertad. ¡Qué raro! El audio de WhatsApp está aportado en el expediente. No es que no existe prueba, sí la hay, sino el fiscal no le hubiese imputado una desobediencia. El fiscal no es tonto ni compra liebre por perro. Ayer mismo la jueza debería haber resulto que vaya a la cárcel", indicaron.

"Vamos a producir la prueba nuevamente, pediremos que se levante el cuarto intermedio y vamos a exponerlo. Que ella resuelva, y si la jueza a mí me dice que no, iremos a Cámara-instancia judicial superior- con mi socio a apelar esa decisión", añadió Magdalena.

"Corresponde que Cacho Garay esté en la cárcel si él viola una de las reglas de conducta de la prohibición de acercamiento y contacto que fue dictada por un juez de Familia. "Y sino, buscaré la forma de que ese sujeto esté en la cárcel, como corresponde, porque hay personas que por mucho menos de lo que está acusado Garay transitan el proceso en una prisión en la penitenciaría", remarcó Vaira Leyton.

Tras declarar con la prensa, Verónica Macías debió ser asistida. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Según la información trascendida, existiría un presunto mensaje de WhatsApp de 1 segundo que habría llegado desde el celular del sospechoso al de Verónica Macías. Los abogados desmintieron que se haya tratado de una llamada. "No importa la duración, es una forma de amedrentar y seguir infundiéndole miedo a la víctima", indicaron.

"El señor Garay hoy se hace el pobre abuelito, como que tiene todas las enfermedades", dijeron los querellantes y luego agregaron: "Hace unos meses atrás cuando se cansó de pegarle a Verónica no era un abuelito enfermo, no tenía problemas de próstata, de presión ni diabetes. Cuando la abusó sexualmente no tenía problemas. Está haciendo un acting. Con sus palabras está demostrando que sigue siendo un machirulo".

"Se está haciendo la extracción de todo el soporte audiovisual que hay en la causa. Hay más personas involucradas y se está peritando todo en estos momentos. La prueba surge de distintos allanamientos que se han hecho en el domicilio de Garay, en el domicilio de Astudillo y prueba digital que también agregó una testigo", cerraron.