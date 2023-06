Caso Cecilia: el pedido del abogado de los matrimonio Sena a la Justicia

La desaparición de la joven de 28 años, Cecilia Strzyzowksi, ha generado conmoción en Chaco. El caso de femicidio ganó mayor notoriedad política cuando se dio a conocer que la mujer estaba en pareja con César Sena, hijo de un matrimonio vinculado con el gobernador chaqueño Jorge Capitanich.

Aparentemente, la pareja de Cecilia, César, fue a buscarla el 1 de junio a la casa de un familiar para emprender un viaje a Ushuaia, Tierra del Fuego. Un registro visual que se dio a conocer, muestra a la joven ingresando el viernes 2 de junio por la mañana a la casa de la familia Sena. Según indicaron, esa fue la última vez que su teléfono estuvo prendido y nadie más la volvió a ver.

A partir de allí, su familia denunció su desaparición en las redes sociales y en la Justicia. En un principio la familia Sena negó tener una relación con Strzyzowksi. Finalmente, Sena se entregó y sus padres fueron detenidos tras un allanamiento a su casa, donde se encontraron manchas de sangre y millones de pesos.

MDZ Radio dialogó con Juan Carlos Saife, abogado defensor de defensor de Emerenciano Sena y Marcela Acuña (padres de César Sena), quien detalló las acusaciones a los dos piqueteros con fuertes vínculos políticos.

"Están acusados de coautores por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. Ambos son señalados como coautores de homicidio calificado. El día martes se abstuvieron a declarar ante la Justicia", remarcó el abogado, quien hoy asumió el cargo.

Con respecto a la connotación política del caso, Saife remarcó que "no debería influir". Y sumó: " Soy defensor técnico de esas dos personas, que tienen una causa por homicidio. El trasfondo político que tenga no tiene nada que ver, exclusivamente me dedico a trabajar en lo que me corresponde".

Cecilia Strzyzowski desapareció el viernes 2 de junio de 2023 en Resistencia, Chaco

La familia Sena fue imputada como coautora de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas a raíz del femicidio. Además, en la causa caratulada "Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio" se les tomó declaración indagatoria a las siete personas detenidas pero sólo una de ellas aceptó declarar, Gustavo Melgarejo.

Precisamente, en la sede fiscal se negaron a declarar los acusados Fabiana González, Gustavo Obregón y el detenido de identidad reservada. Luego en sede de la comisaría tercera fueron indagados Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña, que también se abstuvieron de declarar.

La carátula del caso cambió en las últimas horas de desaparición de persona a femicidio y bajo esa figura se avanzó con las imputaciones contra las siete personas que seguirán detenidas hasta que se defina su situación. A raíz de la declaración de Melgarejo, el casero de los Sena, se activará un nuevo rastrillaje en campos de la familia en búsqueda de la joven desaparecida.

Escuchá la nota completa: