Tremendo: cayó desde un tercer piso, despertó del coma y acusó a su novio rapero

Una joven de 22 años que a fines de marzo pasado cayó del tercer piso de un edificio de la ciudad de La Plata y sufrió graves heridas que la dejaron en coma durante más de un mes, acusó al volver en sí a su pareja de haberla arrojado al vacío, por lo que el sospechoso, un rapero conocido en el ambiente como "Ober", fue detenido para ser indagado por la Justicia.

La causa, que inicialmente se investigó como un presunto intento de suicidio, dio un giro en las últimas horas a raíz de la acusación que realizó Sofía Tummo Espinoza (22) contra quien era su novio, Facundo Lemos (23), apodado "Ober" o "Ebrio", quien podrá declarar si así lo elige ante la fiscal platense Betina Lacki, por el delito de "tentativa de homicidio".

El hecho ocurrió el 28 de marzo pasado en un departamento ubicado en el tercer piso del edificio situado en la calle 44, entre 1 y 2, de La Plata, a metros de la estación de trenes.

Tal como quedó registrado por las cámaras de seguridad de la cuadra, la víctima cayó al vacío sobre la vereda y sufrió graves heridas por las que fue internada en el Hospital San Martín, de la capital bonaerense, donde se determinó que presentaba politraumatismos, fractura de pelvis, de columna cervical y de escápula, por lo que fue intervenida quirúrgicamente y permaneció en coma durante casi un mes.

En ese tiempo, el sospechoso declaró que fue la mujer se arrojó al vacío por su propia voluntad y pese estar demorado, fue liberado a las pocas horas de ocurrido el suceso.

Pero días atrás Sofía recobró el conocimiento y declaró que fue su pareja, el rapero, quien la empujó con violencia por el balcón.

Según informaron fuentes policiales a Télam, la versión fue corroborada con informes médicos y testigos que dijeron que ambos estuvieron discutiendo esa noche, por lo que ayer la fiscal Lacki solicitó la detención del acusado.

El hombre fue apresado en calle 8, entre 634 y 635, de La Plata, y se esperaba su indagatoria ante la fiscal, dijeron los voceros.

Tras la detención, la mamá de la joven, Guadalupe Espinosa Viale, explicó a Télam que Sofía estuvo 18 días en terapia intensiva y 5 en coma, y que "ahí no se acordaba lo que había pasado, pero una vez en sala, cuando empezó a caminar, se despertó un día con ataque de pánico y recordó todo lo que sucedió con lujo de detalles".

Dijo también que durante los ocho meses que duró la relación con el sospechoso, habían tenido episodios de violencia en los que él "se iba a las manos", pero que esta vez "la marcó y la quiso matar". Agregó que, mientras permanecía internada, Lemos "salía a rapear, hacia vivos en Instagram, iba a la cancha, salía a bares con los amigos con total impunidad".

La madre de Sofía esta mañana publicó en redes sociales un video en el que apuntó contra el denunciado y cuestionó que se difundiera hasta ahora su versión de lo que había sucedido, refiriéndose al hecho como un suicidio.

"Mientras mi hija estaba en el hospital, peleaba por su vida y yo estaba en terapia intensiva con ella, los medios decían que se había tirado, decían lo que el femicida había declarado en la Policía, como si fuera la verdad absoluta", se lamentó.

En primer plano y quebrada, pero con énfasis en pedir "justicia por Sofía", Viale añadió: "Lo único que quiero es que este tipo no vuelva a tocar a ninguna mujer y que pague por lo que le hizo a mi hija".

Además, dijo que los golpes que tenía su hija no eran producto de la caída, como se dijo en un principio, sino que el acusado "la golpeó dentro del departamento", y remarcó, con lágrimas en los ojos, que él "la agarró del cuello, la tiró por la ventana, y Sofía se llegó a agarrar de un cable, y él la miró y la dejó caer".

"Estamos pidiendo Justicia y vamos a seguir pidiéndola hasta que le den el máximo de años que correspondan. Es un femicida. La tiró, no bajó ni bien la tiró, ni siquiera tuvo el tupé de avivarse a ver si quedaba poquitito menos culpable, y se fue a llamar a una vecina, se arrodillaba y decía yo no fui, pero no bajo ni a verla", agregó la mujer.

La mamá de la víctima adelantó que convocará a una marcha para pedir justicia y se refirió a la actitud del acusado esa noche, al asegurar que se fue del lugar en taxi diciendo que iba a buscar una ambulancia mientras la joven permanecía inconsciente en el suelo.

"Dijo que iba a buscar una ambulancia, demorando la atención médica y haciendo que mi hija pudiera morirse en ese momento. Por suerte los vecinos llamaron a la ambulancia y (Sofía) pudo llegar al hospital, casi sin signos de vida".

Viale remarcó que ahora su "hija se despertó y pudo hablar" y "recordar lo que le hizo este hijo de puta, después de golpearla, de tirarla, de verla como se estaba cayendo y no alcanzarle un brazo para zafar de la cagada que había mandado, lo único que pido es Justicia, que pague lo que hizo", aseveró.

En ese tono, finalizó: "No puedo creer que lo hayan dejado salir, debería haber quedado preso desde el primer día, hasta que Sofia se pudiera recuperar de la terapia intensiva, gracias a Dios sobrevivió para contar su verdad, y no va a hacer otra mujer muerta más por un femicida y que eso quede impune, queremos Justicia, nada más".