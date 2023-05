La declaración que complica la situación de Sebastián Villa en el juicio por violencia de género

Una perito oficial que realizó un estudio psicológico a Daniela Cortés, expareja del futbolista colombiano Sebastián Villa, afirmó este jueves en el juicio que se le sigue al delantero de Boca Juniors por violencia de género, que no advirtió “fabulación” por parte de la víctima y que presentaba síntomas "de haber vivido una situación traumática".



Se trata de la psicóloga María Fernanda Collins, integrante de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, quien realizó un análisis a la denunciante durante la etapa de instrucción de la causa por el presunto ataque, en un hecho ocurrido en abril de 2020 en un country de Canning.



“No advertí fabulación”, expresó la profesional ante la jueza Claudia Dávalos, a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, cuando se le consultó sobre el peritaje que realizó en octubre de 2020 y marzo de 2021 a través de tres encuentros por medio de la plataforma virtual Meet, ya que la joven se encontraba en Colombia.



La medida se realizó junto a una psiquiatra también del Poder Judicial y otra profesional aportada por la defensa del jugador.



La psicóloga señaló que Cortés “presentó síntomas fóbicos”, relacionados al “miedo a estar en un país donde no era el propio, sola, más allá de que si estaba acompañada de otras personas".



“Es el sentimiento de sentirse sola, desamparada, de haber vivido una situación traumática sin poder organizarse psíquicamente que la pueda sacar de ese lugar”, manifestó la especialista en su testimonial.



Collins describió a Cortés como “una persona capaz, inteligente, puede expresarse bien y que su juicio está conversado”, y que su pericia indicó que posee una “personalidad estructurada del tipo neurosis”, que está “dentro de la normalidad, lo que no quita que desarrolle determinados síntomas”.



Para esta audiencia también estaba previsto que declare la perito psiquiatra oficial, pero el fiscal de juicio, Sergio Anauati, desistió de su testimonio.

Villa en el juicio



Antes de la finalización de este quinto encuentro, la jueza Dávalos solicitó que Villa declare el próximo lunes cuando se reanude el debate con el testimonio de tres peritos aportados por el acusado: una de ellas es quien viajó hace dos semanas a la ciudad colombiana de Medellín para entrevistarse con Cortés; y las otras dos son sus colegas Fernanda Zárraga y María Huberman.



Por otro lado, la magistrada hizo lugar al pedido por parte del fiscal Anauati de que se incorporen por lectura los resultados de los análisis psicológicos y psiquiátricos realizadas al delantero en la otra causa que lo tiene como imputado por abuso sexual de una joven, tramitada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Esteban Echeverría.



Este segundo hecho fue denunciado por una joven de 26 años el 13 de mayo de 2022 ante la misma fiscalía que solicitó la inmediata detención de Villa, lo que fue denegado por el juez de Garantías de Lomas de Zamora Javier Maffucci Moore, quien dispuso profundizar la investigación.



Ante este planteo, el abogado defensor Martín Apolo solicitó que sean llamadas a declarar los dos peritos de parte que intervinieron en esa misma causa, lo que también fue aceptado por Dávalos.



Éstas son las últimas testigos del debate, por lo que se espera que luego de la declaración del futbolista se fije la fecha para los alegatos y de la sentencia.



Villa se ausentó este jueves ya que el plantel de Boca Juniors pasó la noche en Santiago de Chile luego del encuentro ante Colo Colo por la Copa Libertadores y el arribo del vuelo fue cerca de las 14.



Es la primera vez que el sospechoso no presenta en el juicio que lo tienen como imputado, ya que había estado casi siempre de manera presencial.



Villa está en el banquillo de los acusados por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", en perjuicio de Cortés, quien declaró de manera virtual en la primera audiencia desde su lugar de residencia en Colombia.



En el debate se ventilan los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían el imputado y su ex en el barrio privado Saint Thomas, de Canning, los cuales fueron investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.



La joven denunció haber sido golpeada por quien era su pareja a través de un video publicado en las redes sociales, en el que se observaron imágenes de la mujer con sangre en la boca, al tiempo que relataba episodios violentos vividos al lado del jugador, a quien calificó como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".



Tras lo sucedido, el colombiano se mudó al country "Venado II", también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló el segundo caso por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de "abuso sexual".



(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).