Detuvieron en Buenos Aires al esposo de la mujer desaparecida hace un mes en Mendoza

Carlos Miguel Díaz Vílchez (64) fue detenido en la localidad bonaerense de Pablo Nogués. Este albañil estaba prófugo en el marco del presunto femicidio de su pareja Ivana Molina, quien desapareció hace más de un mes en el Oeste de la Ciudad de Mendoza.

Detectives de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron adelante la captura luego de una serie de tareas de inteligencia. Primero lo localizaron en el partido bonaerense de Ezeiza, donde el acusado posee familiares, después en un domicilio de la localidad de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas, donde anoche, tras varias horas de vigilancia, lograron arrestarlo.



Del operativo también participaron efectivos de Homicidios y Búsqueda de Personas de Mendoza, que el martes habían llegado a Buenos Aires para colaborar con la búsqueda del prófugo.



La justicia mendocina había emitido la orden de detención para Díaz Vílchez por el delito de “homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género”.

Ivana Molina





La investigación se inició el 10 de abril pasado con la denuncia de la sobrina de la víctima, quien declaró que desde el primer día del mes que no veía a su tía y que cuando le consultó a su pareja, Díaz Vílchez, el albañil le dijo que hacía varios días que tampoco la veía, lo que despertó sospechas por sus antecedentes en hechos de violencia de género.



Según las fuentes, iniciada la investigación por el paradero de la víctima, al ser entrevistado el ahora imputado por el personal de la policía provincial, expresó que la última vez que vio a su pareja había sido el 31 de marzo, pero se corroboró que el dato no era cierto porque varios testigos declararon haberlos visto juntos en una fiesta el 7 de abril.



Por ello, en su imputación, la Fiscalía de Instrucción, a cargo Claudia Ríos Ortiz, llegó a la conclusión de que sin poder establecer fecha y hora cierta, en el domicilio que compartían en Las Heras, Díaz Vílchez asesinó a su pareja Ivana Romina Molina Narváez (39) e hizo desaparecer su cuerpo.



Por el caso, y pese a que no se halló el cadáver, se activó el “protocolo de femicidios”.



En el marco de la investigación se llevaron adelante intensos rastrillajes en procura de dar con el cuerpo de la víctima, con la ayuda de canes rastreadores de restos humanos, sin obtener hasta el momento resultado alguno.



Familiares, amigos y “Ni Una Menos Mendoza”, entre distintas agrupaciones, viralizaron fotos de la víctima en reclamo de su aparición y justicia.



Ya con la orden de detención en sus manos, al ir en búsqueda del sospechoso, los detectives de la policía mendocina establecieron que Díaz Vílchez se había fugado de la provincia, por lo que la justicia de esa provincia pidió la colaboración de los detectives de Homicidios de la PFA que localizaron y detuvieron al prófugo.