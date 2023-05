"Muerte dudosa": qué se sabe del trágico desenlace del peluquero y mejor amigo de Luciana Salazar

Raúl Sotelo, mejor amigo y peluquero de Luciana Salazar, apareció muerto en uno de los departamentos de un exclusivo apart hotel del barrio porteño de Palermo. Las primeras informaciones indican que el hombre de 43 años no presentaba ningún signo de violencia o criminalidad en su cuerpo y que tampoco había indicios de robo en su domicilio, pero pese a esto el fiscal Santiago Vismara investiga el deceso como "muerte dudosa".

Charles Raúl Sotelo González (43), de nacionalidad paraguaya y propietario de la famosa cadena de peluquerías masculinas "Bacan", de las que existen al menos 13 sucursales en distintos barrios porteños y en el partido bonaerense de Pilar, fue encontrado sin vida pasada la madrugada de este martes en el departamento I 404, ubicado en el cuarto piso de Nicaragua al 6.045, donde funciona el exclusivo "Live Hotel Palermo Hollywood".

La hermana del estilista fue quien llamó al 911 y le dijo a la Policía que no sabía nada y no obtenía respuesta de él desde el sábado último. Al llegar al edificio donde funciona un hotel, la mujer franqueó la puerta a los policías, ya que tenía un juego de llaves del departamento, y allí se encontró a Sotelo sin signos vitales.

El posteo de Luciana Salazar.

La Policía convocó al SAME, cuyo médico constató el fallecimiento del empresario y amigo de Luciana Salazar, quien fue encontrado tendido boca arriba en una cama. Los oficiales comprobaron que no había signos de violencia en el lugar ni en el cuerpo de Sotelo, y tampoco encontraron indicios de robo o faltantes entre sus objetos personales, aportó la familia. Vale destacar que el hotel, donde el hombre vivía hacía unos cuatro años, tiene vigilancia las 24 horas y cámaras de seguridad.

Conforme a lo sucedido, el fiscal Santiago Vismara caratuló la causa como "averiguación de causales de muerte dudosa" y ordenó enviar el cadáver a la morgue judicial para la autopsia.

En su cuenta de Instagram, la modelo luego publicó una foto de ella junto a Sotelo, con el siguiente mensaje: "Amigo, ¿qué paso? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue parte de mi vida".