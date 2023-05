Caso Próvolo: "Hay alguien que abusó y no está ni en el radar de la Fiscalía"

Este martes 2 de mayo comenzaron los alegatos finales en el tercer juicio del Caso Próvolo. Luego de 300 audiencias y la declaración de más de 100 testigos, el juicio - que tiene nueve imputadas en tres causas simultáneas - entra en su tramo final.

Sergio Salinas, abogado penalista y querellante en la causa, habló en MDZ Radio respecto de esta etapa del caso que conmocionó a la provincia.

En Según Cómo lo Mires, Salinas explicó que el primero que habló fue el fiscal, quien "comenzó con un contexto para poder entender la causa que fue muy interesante. Dijo que el Próvolo era como una isla y como tal van a recordar aquellos 'indocumentos', la contabilidad paralela de la época: no eran controlados ni por la DGE, ni por el Estado en cuanto a representación de la salud, porque eran chicos y chicas con necesidad de ser rehabilitados; y finalmente la Iglesia, que deberían haber sido los primeros en controlar lo que pasaba ahí dentro".

El letrado recordó que en el informe del Vaticano "explicaron que ellos no controlaban porque no querían tener responsabilidades civiles y penales. Ni culpables, ni pagar". "Te confunden y así uno no sabe quién es quién. Hay alguien ahora que abusó y no está ni en el radar de la Fiscalía", indicó.

"Empezamos a decidir que no existen límites de tiempo"

"Tendríamos que decir que hay un vencimiento, que es lo que nosotros llamamos prescripción. Pero en los últimos movimientos mundiales, cada vez más empezamos a decidir que no existen tantos límites de tiempo", expresó.

Y agregó: "Hay que creer y sentir, es una lucha que estamos dando, que ya hay casos de imprescriptibilidad. Hay jurisprudencias que lo avalan".

Penas: "No tenemos una decisión"

"Para estos casos no existe la perpetua, en algunos casos podría ser de hasta 50 años de prisión. No tenemos una decisión todavía de penas, no es el momento", adelantó Salinas.

"Hasta último momento seguís encontrando cuestiones, es mucho", añadió.

Las nueve imputadas

Si bien es un solo debate el que se está realizando, se están discutiendo tres causas que cuenta con diferentes imputadas. En dos de ellas la única imputada es Kumiko Kosaka (46). Se trata de las causas P-28.674/17 y P-78790/18.

Mientras que en la causa P-60.030/17 cuenta con ocho imputadas: Graciela Pascual Ivars (65), Asunción Martínez (53), Gladys Edith Pinacca Andrade (66), Cristina Fabiana Leguiza Funes (50), Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela (48), Laura Alejandra Gaetan Sicardi (60), Cecilia Alejandra Raffo Andreotti (43), Noemí del Carmen Paz Torrez (63).