Masacre de Monte: la fiscalía pidió que declaren culpables a los cuatro policías

Ante el Tribunal Oral criminal 4 de La Plata y frente al jurado popular, el fiscal Mariano Sibuet pidió que se declare culpables del delito homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego y violación de los deberes de funcionario público, a los policías Mariano Ibáñez, Manuel Monreal, Rubén Alberto García y Leandro Ecilapé.

Fue en el marco del juicio que se desarrolla por la masacre de Monte, ocurrida el 20 de mayo de 2019 cuando cuatro jóvenes perdieron la vida tras una persecución policial que derivó en que el Fiat 147 en el que viajaban choque contra un acoplado de un camión detenido a la vera de la ruta.

Las víctimas de aquella escena de "terror", como sostuvo el fiscal, fueron Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Aníbal Suárez (22), Camila López (22) y Rocío Quagliariello, de entonces 13 años que fue la única sobreviviente.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, los oficiales "mostraron desprecio a las vidas de las víctimas", además de que cuando el debate comenzó él habló de un hecho atroz y que con el correr de los días, después de haber escuchado testigos, vio la evidencia concreta.

En su alegato, también, aseguró que aquella noche “sin que exista un motivo que lo amerite” los imputados comenzaron a perseguir a las chicos por San Miguel del Monte.

“Uno dijo que no lo saludó y llevaba una gorrita. Ese fue el motivo para identificarlos y perseguirlos", apuntó.

Asimismo, afirmó que los policías “en lugar de actuar de manera profesional, usaron su posición de poder y supremacía para violentar y causar la matanza de estos chicos”, y fue entonces que pidió un veredicto condenatorio en nombre de Rocío ( la única sobreviviente) y por los adolescentes fallecidos para que este tipo de hechos no pasen nunca más”.

Las víctimas

Qué dijeron las defensas

En una jornada por demás extensa, donde también hicieron su pedido las querellas, finalmente cerraron los alegatos los abogados defensores de Monreal, Ibáñez y García, como así también de Ecilape, que en un sostenido alegato de no culpabilidad de los acusados se dirigió al jurado y le pidió que adviertan la complejidad para que sus defendidos “sean juzgados correctamente”, a la vez que manifestaron que sus tres asistidos han sido asesinos anticipados y “ para ser asesino se necesita el deseo de ser, de terminar con la vida del otro”, agregó.

Además, y otra vez dirigiéndose directamente al jurado, les dijo: "Ustedes han escuchado a mis clientes (…), uno disparo a la goma intentando que el vehículo se detenga y otro con una linterna para después disparar sobre la tierra”.

Fue entonces cuando responsabilizó por el hecho al conductor del auto ( Aníbal Suárez), de quien dijo que no paró y eludió deberes: en primer lugar, “no paró ante el requerimiento de las nenas, no paró ante la emergencia que alguien abriera la puerta, no paro para dar auxilio a uno de los menores y no paró ante el requerimiento policial y el derrotero fue su suerte”

En otro pasaje, el abogado sostuvo que este caso “ es contrario a los rótulos de masacre, porque ninguno produjo la muerte por el uso de sus armas”.

Luego de los alegatos, la jueza a cargo de dirigir el proceso, ya cerca de las 21, le habló a los imputados para que tengan la posibilidad de hacer una manifestación, lo que se conoce como últimas palabras. Ibáñez aclaró que no fue una masacre sino tragedia y sostuvo: “ si me equivoqué en algo pido perdón, disculpas”.

Acto seguido fue el turno de Monreal, que dijo que no son asesinos y que esto fue una tragedia para todos: “Quiero dirigirme a los familiares, mi más sentido pésame de todo corazón”, refirió a la vez que pidió disculpas. Luego García también se disculpó y manifestó “ Somos inocentes, nunca quisimos llegar a esto”.

Por último fue el turno de Ecilape, que ofreció las condolencias a las familias y aclaró que no es ningún asesino: “Lo que hice fue en cumplimiento del deber” y le pidió al jurado que haga justicia.

La magistrada agradeció al jurado popular la paciencia por una larga jornada y les dijo que este miércoles a las 10 les darán los instructivos para que pasen a deliberar si los acusados son culpables o no.