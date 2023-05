Sebastián Villa suma más problemas y piden otra elevación a juicio en su contra

Una fiscal de Esteban Echeverría solicitó elevar a juicio la causa que tiene al futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa como acusado del presunto abuso sexual de una joven de 26 años, ocurrido en junio de 2021 en un country de la localidad bonaerense de Canning.



El requerimiento de elevación a juicio de 117 páginas fue presentado el pasado viernes por la fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 3 de Esteban Echeverría ante el juez de Garantías 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore.



Fuentes judiciales indicaron a Télam que la fiscal González solicitó que el futbolista colombiano Sebastián Villa (26) sea juzgado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" en perjuicio de Rocío Tamara Doldan (27), que prevé una pena de 15 años de prisión.



El pedido fue realizado al mismo tiempo que el jugador de Boca Juniors se encuentra siendo juzgado por un hecho de violencia de género denunciado en abril del 2020 por una expareja del delantero colombiano.



Según consta en el escrito presentado, la representante del Ministerio Público Fiscal estableció que en la noche del 26 de junio de 2021 y la madrugada del 27, Sebastián Villa y Doldán, junto a otro grupo de allegados al futbolista, se encontraban en una vivienda del Country Venado II, ubicado en la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría.



En ese lugar, cuando ambos se retiraron a la habitación principal de la vivienda, "en momentos que ambos se encontraban acostados, el mentado Villa Cano comienza a insultarla a Doldán, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro", señaló en el escrito.



Para la fiscal, Sebastián Villa puso a la víctima "en un estado de indefensión impidiendo así que la misma se retire del lugar", tal como ella deseaba.



Durante su declaración testimonial de la joven, esa noche el futbolista había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel "xeneieze".



Tras mantener una fuerte discusión, la joven dijo que Sebastián Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.



Al día siguiente al hecho, el propio Villa y su entorno se comunicó con la víctima con el objetivo de reunirse para ofrecerle dinero a cambio de que no realizara la denuncia.



Un audio y un video fueron incorporados a la causa donde se escucha al jugador de Boca Juniors hablando con ella sobre un "trato", en supuesta alusión a que no lo denuncie a cambio de una suma de dinero.



"Supuestamente cerramos. Hicimos un trato, ¿no?. Usted es una mujer de palabra, ¿no? Yo soy un hombre de palabra", se le escucha decir a Villa a Doldán en el video.





Ese video de 53 segundos surgió de una filmación hecha a escondidas por Doldán, durante una charla que mantuvo con Villa en un restaurant del barrio porteño de Puerto Madero.



Según consta en las declaraciones testimoniales, un amigo de Villa alcanzó a darle cinco mil dólares a Doldán.



"Yo no soy así, sabés que te quiero mucho. Veámonos y hablemos por favor", le rogó el futbolista en un audio enviado a través de Whatsapp previo al encuentro.



En tanto, Villa negó el hecho en su declaración indagatoria frente a la fiscal, llevada a cabo el 30 de junio del año pasado.



"Nunca he cometido el hecho que usted me leyó, yo soy una persona tranquila, nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer", explicó en ese e entonces el colombiano.



Por su parte, la fiscal González había pidió en una oportunidad la detención de Sebastián Villa, pero el juez Maffucci Moore, rechazó el planteo.



Villa está siendo juzgado como acusado de haber ejercido violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en abril de 2020 en una vivienda de un barrio privado de la localidad de Canning, en la cual convivían.



Dicho debate oral está a cargo de la jueza Claudia Dávalos, del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, donde Villa llegó imputado de los delitos de "lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas coactivas".



"El hecho que se me ha imputado nunca lo cometí", dijo Villa en la última jornada del juicio previa a los alegatos.



Cortés denunció haber sido golpeada por Villa a través de un video publicado en las redes sociales, en el que se la ve con sangre en la boca, al tiempo que relató hechos violentos vividos junto al futbolista, a quien califica como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".