La polémica frase del juez que absolvió a Juan Darthés sobre Thelma Fardin: "No fue coherente..."

El juez federal de San Pablo, Fernando Toledo Carneiro, decidió absolver a Juan Darthés de la denuncia realizada por Thelma Fardin, quien lo acusó de abuso sexual con acceso carnal en un hecho que sucedió -según su relato- el pasado 17 de mayo de 2009. El magistrado desestimó la versión de la actriz argentina, la cual consideró que "no fue coherente" en lo que respecta a la relación carnal.

La noticia estalló en los medios argentinos luego de que Fernando Burlando, el abogado defensor de Juan Darthés, se pronunciara al respecto y diese a conocer que su defendido había sido absuelto en primera instancia. Vale aclarar que todavía quedan instancias de apelación por parte de la Fiscalía.

“Tras el análisis de todas las pruebas unidas, entiendo que no fue posible probar, con la seguridad necesaria apta para generar una sentencia condenatoria, la ocurrencia del acceso carnal", expresó el juez federal Fernando Tolelo Carneiro en un escrito de 58 páginas dado a conocer por Infobae.

Thelma Fardin.

"Como es sabido, en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores la palabra de la víctima asume especial importancia en los delitos sexuales cuando es corroborada por otras pruebas obrantes en el expediente, ya que tales delitos se cometen sin la presencia de testigos presenciales", continuó en su discurso el juez, quien luego sentenció que "la versión de la víctima, sin embargo, no fue coherente en lo que respecta a la relación carnal, ya que durante más de nueve años este hecho fue omitido de los escasos relatos que dio a personas de su confianza”.

La decisión del juez, que trajo polémica en Argentina sobre uno de los casos más mediáticos del nuevo siglo, prosigue: “La relación carnal no fue narrada ni siquiera al día siguiente de los hechos. Como ya se ha explicado, al día siguiente Thelma Fardin contó lo sucedido a las hermanas Sol y Belén Berecochea. En su relato Sol dijo que ‘No recuerda cómo terminó Thelma Fardin en habitación de Darthés, pero Thelma le contó que le quitó la ropa interior, le metió dedos, le chupó la vagina y no sabe si había penetrado'. Belén por su parte, narra que Thelma les dijo que la noche anterior ‘Juan Darthés le practicó sexo oral y le introdujo los dedos en la vagina’" y que “Thelma les dijo que no recordaba qué más había pasado”, agrega el escrito.

Juan Darthés.

Otras declaraciones también fueron claves para el caso, como las de sus amigas Lucía y Denise, a quien Thelma le narró los hechos en los años 2010 y 2013. Estos testigos e inclusive la psicóloga de Fardin, con quien ella lleva tratamiento desde 2013, aportaron datos y sus relatos "tampoco corroboraron el acceso carnal relatado en la denuncia, ya que tampoco tuvieron conocimiento de este hecho en 2018, año en el que la víctima presentó la denuncia".

El juez expresó que “en este sentido, la versión expuesta demuestra que la víctima siempre tuvo muy claro, desde el primer momento, que Darthés la había besado, practicado sexo oral e introducido los dedos en su vagina, pero, según los informes presentados, ‘tardó mucho tiempo en darse cuenta de que él la había penetrado con su miembro’”.

Es importante aclarar que un cambio en las leyes de Brasil terminan siendo claves para que el actor sea absuelto. Sucede que hasta 2009 se consideraba "violación agravada" cuando se comprobaba que había acceso carnal. Que el hecho haya ocurrido en mayo de 2009 y que el juez no haya encontrado pruebas suficientes para determinar que efectivamente hubo acceso carnal fueron puntos clave que beneficiaron a Darthés.