Dramático video: paseaba con su mamá por la calle y fue atacado por un pitbull

Un joven de 19 años que paseaba con su madre por las calles de la ciudad de Bahía Blanca fue atacado por un pitbull y sufrió heridas en el brazo y en la zona de la panza.

El hecho sucedió en el barrio Villa Libre y una vecina registró el momento grabando un video y se observa cómo otras personas se acercaron para separar al perro que lo tenía agarrado del brazo al chico: "¡Se lo come, se lo come!".

"Me quiso morder la cara, pero no pudo porque le puse el brazo al medio", aseguró Fermín Jaeggi, quien resultó con heridas por el ataque.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó conmoción entre los usuarios ya que se trata de una nueva agresión de un pitbull a una persona.

"Lo siguen teniendo a ese perro hijo de puta", reclamó la mujer al asegurar que el animal ya había agredido a otros vecinos en reiteradas oportunidades y añadió: "Yo le voy a hacer la denuncia, a mi mamá también la mordió".

Las imágenes muestran cómo le quedó la panza y el brazo al muchacho, quien fue trasladado al hospital zonal donde se le realizaron las curaciones pertinentes.

"Iba caminando por la calle y salió un perro corriendo de esa casa, justo pasaba con mi mamá, nos vio a nosotros y nos atacó. Primero me mordió el brazo, me tiró al piso, después me agarró el estómago, me quiso morder la cara, no pudo porque le puse el brazo al medio, vino un hombre y le puso un palo en la cara", relató el estudiante a LU2.

En su testimonio, el joven sostuvo que le pegaron al pitbull para que lo soltara, pero con cada golpe se agarraba más de su brazo.

"Ahora estoy bien. Me molesta el abdomen al doblarme, atarme los cordones, hoy fue horrible. Tengo dos semanas de reposo, con antibióticos por la herida en el brazo y la herida de la panza en un mes estará cicatrizada", sostuvo.

Después del hecho, la dueña del animal anunció que el mismo fue llevado hasta un campo: "Atacó a varias personas y me hice cargo de un montón de gente. Lastimó a un hombre de la otra cuadra, vino la familia y yo le pagué la medicación. Después a una amiga mía la mordió en el brazo y también me hice cargo. Y a la señora de enfrente, que es la que me está acusando más, le di más de lo correspondiente a lo que vale un medicamento". .

Por último, la mujer pidió disculpas y lamentó los hechos que ocasionó su perro.