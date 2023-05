Masacre de Monte: otra jornada clave en el juicio

El juicio por jurados que se le sigue a cuatro agentes bonaerenses, acusados del homicidio de cuatro chicos tras perseguirlos a los tiros y provocar que choquen contra el acoplado de un camión en mayo del 2019 en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, continuará hoy en los tribunales de La Plata con la declaración de peritos policiales que recolectaron pruebas de los patrulleros de los imputados, informaron fuentes judiciales.



La cuarta audiencia del debate dirigida por la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, Carolina Crispiani, se llevará a cabo a partir de las 10 en la Sala A de los tribunales judiciales de la capital provincial, ubicados sobre la calle 8 entre 56 y 57.



Entre los testigos convocados se encuentran los peritos que inspeccionaron los móviles manejados por Mariano Ibáñez y Leonardo Ecilape, quienes iban acompañados por Manuel Monreal y Rubén Alberto García respectivamente.





También fueron convocados cuatro vecinos de la localidad de San Miguel del Monte que vieron o escucharon algunas de las circunstancias del hecho en el que fallecieron Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22) murieron y donde Rocío Quagliariello (17) quedó gravemente herida.



Esos testimonios serán una continuidad de lo acontecido durante la jornada de ayer, en la que declararon cuatro vecinos de la mencionada localidad bonaerense.



Una de ellas fue María de las Mercedes "Marita" Gogna, una profesora de educación primaria que afirmó que escuchó "cuatro o cinco detonaciones" la noche de los hechos, por lo que le mandó un mensaje a su marido suponiendo que habían "matado a dos o tres" y pidiéndole que un patrullero fuera a su casa.



Durante su testimonio, "Marita" afirmó que unos minutos después de que su marido dio aviso a los policías, observó a dos vehículos policiales -una camioneta y un auto- "sin ninguna luz, ni afuera ni adentro", en una situación que le pareció sospechosa.



"Me quedé atrás de la cortina porque no es la manera de que lleguen los policías. No saludaron y revisaron la zona. Poco después veo las balizas que llegan de otro patrullero. Cuando giro la cabeza, ese patrullero sí llevaba las luces reglamentarias, y comienzan a dialogar con los otros dos móviles que ya estaban y se dividen por distintas zonas", recordó con detalle "Marita", quien describió en varias ocasiones que la noche "era muy fría" y que el barrio "estaba muy oscuro".



También, la mujer recordó que dos horas más tarde, recibió en su casa a dos policías "muy nerviosos", que le preguntaron si había visto "un auto viejo", similar al Fiat 147 involucrado en la muerte de los cuatro adolescentes.



Luego de "Marita", dio testimonio Ignacio Torres, quien vivía en una de las casas linderas a la calle en la que tuvo lugar la persecución policial y manifestó escuchar durante la noche "como mínimo seis disparos".



A continuación, fue el turno del albañil Héctor Garcete, quien aseguró haber visto "dos fogonazos" provenientes de las pistolas de policías a bordo de un móvil, que "iban en persecución de un 147 blanco".



"No escuché sirenas en ese momento. Fueron segundos entre que vi un auto y otro. No tenían mucha distancia", comentó Garcete, que la mañana siguiente sostuvo ante los jurados que se encontró cuatro casquillos en la cuadra de su casa, los cuales se los entregó a la familia de Danilo Sansone.





También durante la tercera jornada declaró el chofer del camión cuyo acoplado fue impactado por el auto en el que viajaban los cuatro jóvenes fallecidos, Héctor Mensi, dijo haber escuchado cuatro disparos antes del choque y otros dos tiros más después, mientras que recordó haber oído a una de las víctimas pedir auxilio y gritar de dolor.



El juicio se inició el lunes pasado con la elección del jurado popular que dentro de seis días deberá definir si los policías imputados son culpables o no culpables de los delitos de "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público".



En los lineamientos de la acusación, el fiscal de juicio Mariano Sibuet dijo que los policías imputados cometieron un "acto atroz", que actuaron de manera "inmotivada" y afirmó que las víctimas, "al verse rodeadas", vivieron momentos de "terror, angustia y miedo", por lo que le solicitó al jurado popular que "emitan un dictamen justo para hacer honor a la justicia".



La denominada "Masacre de San Miguel del Monte" ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría local persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.



Los cinco chicos escuchaban música cuando los oficiales comenzaron a perseguirlos sin motivos y, de acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, ya que se observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo.



A raíz de ello, el auto en el que iban los jóvenes chocó contra un acoplado que estaba detenido en la ruta.