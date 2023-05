Brutal asalto a un taxista: le cortaron la cara con una botella rota

Un taxista de 49 años sufrió graves lesiones en la cara y en uno de sus brazos al ser asaltado esta madrugada por una pareja que abordó el vehículo como pasajera en la ciudad de Córdoba y, a pocas cuadras, lo atacó con una botella de vidrio rota para robarle el celular.

El conductor del taxi contó al canal 12 de Córdoba que estaba trabajando en las primeras horas de la madrugada y que en la calle Julio A. Roca al 1.000, del barrio Observatorio, un hombre y una mujer le solicitaron que los llevara hasta el barrio Bella Vista.

A pocas cuadras "me piden que frene, veo que se baja la mujer y el hombre que se queda adentro del auto me ataca con una botella de vidrio rota. Me corta la cara", relató el taxista, quien contó que en ese momento le arrebató el teléfono celular.

El conductor recordó que mientras aún tenía en marcha el auto, forcejeó con el atacante para tratar de defenderse y evitar que le hiciera un daño mayor. En ese momento, dijo, logró arrancar violentamente el automóvil, lo que desestabilizó al agresor, quien salió despedido por la puerta de atrás que estaba abierta.

El chofer pudo huir así del lugar y dirigirse hasta una comisaría para denunciar el ataque, tras lo cual fue trasladado hasta el Hospital Misericordia, donde debieron hacerle una sutura de 13 puntos en el rostro y cinco en uno de sus brazos, según la información brindada en el centro asistencial del que ya fue dado de alta.

En tanto la policía provincial informó que el hecho ocurrió a las 4:50 de esta madrugada y que los dos atacantes ya fueron identificados y detenidos.

Por otra parte una fuente vinculada a la investigación, que está a cargo del fiscal José Bringas, detalló que los detenidos fueron identificados como Rodrigo Avellaneda (33) y Nibuca Cáceres (49), y que en el caso de la mujer registra antecedentes delictivos. Ambos fueron imputados por los delitos de "robo y lesiones graves".