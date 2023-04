Los aberrantes detalles del abuso en la Escuela de Kung Fu de Chacras

Desde la última semana de marzo, una escuela de artes marciales de Mendoza está en el centro de las miradas tras conocerse al menos tres denuncias por abuso sexual. Si bien la Justicia investiga los hechos y ya hay un detenido, personas vinculadas a la causa dialogaron con MDZ sobre el modus operandi que utilizaba el profesor y dueño del lugar para cometer los hechos.

Desde octubre de 2022, la Escuela Shen de Artes Marciales es investigada porque al menos tres menores indicaron que allí fueron abusados sexualmente. En concreto, la primera imputación para el profesor y uno de los dueños del lugar llegó durante diciembre, cuando fue acusado formalmente de abuso sexual simple agravado por su calidad de guarda. Es que semanas antes, un adolescente logró denunciar que fue manoseado.

Tras la denuncia formal, otros dos adolescentes se animaron a contar lo que ellos vivieron: uno de ellos afirmó que el profesor se masturbó frente a él, por lo que fue acusado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su calidad de guarda, y, el segundo, se encuentra bajo investigación.

Sin embargo, pese a que durante las últimas horas se conoció que el acusado de los tres abusos sexuales se encuentra detenido, familiares y allegados a la investigación explicaron a este diario que "hay más chicos que se están animando a hablar".

"Son tres denuncias hasta el momento pero uno de los chicos que declaró como testigo hace unos días contó que también vivió una situación de abuso, entonces hay más casos que van saliendo. Nosotros conocemos a una de las víctimas y no entendemos cómo la academia no fue clausurada, porque no era un simple profesor, era uno de los dueños del lugar", explicó un allegado de una víctima a MDZ.

Luego de que el caso se comenzara a visibilizar en las redes sociales y medios de comunicación, la Escuela Shen de Artes Marciales envió un comunicado a los familiares. Allí, indicó que en octubre y frente a las primeras acusaciones que pesaban sobre el profesor, "la Comisión Directiva de la Escuela tomó la decisión de apartar y suspender en forma inmediata" al sujeto. Para los padres, esta medida no es suficiente.

"Se tiene que investigar bien porque no se sabe si hay cómplices o entregadores que quizás siguen trabajando ahí. Varios chicos dejaron de ir el año pasado porque no se sentían bien. Incluso nosotros mismos notamos que empezaron a pasar cosas raras, por ejemplo, este tipo empezó a cerrar la oficina que usaba e insistía con que algunos alumnos fueran a hablar", explicaron a este diario.

El comunicado de la institución.

Modus operandi

Según lo relatado por las víctimas hasta el momento, algunos abusos se produjeron en una de las sedes, de Chacras de Coria, y otros durante los viajes que realizaban. Además, lograban perpetrarse debido a lo que representa la figura del "maestro", quien es considerado como un "padre adoptivo" y un modelo a seguir debido a sus conocimientos y enseñanzas.

Al inicio, algunos abusos comenzaban bajo una práctica normal en cualquier deporte, la elongación. Con la excusa de ayudarlos a mejorar los estiramientos, el sujeto aprovechaba para manosear a los menores quienes tenían entre 14 y 16 años. "No ayudaba a elongar a cualquiera, era a algunos en específico", explicaron.

En otros casos, aprovechaba los viajes deportivos con los menores para cometer el delito. "Es muy grave porque estaba a cargo de ellos en ese momento".

"Uno de los chicos declaró que en uno de los viajes este tipo le dijo que se bañaran juntos para ahorrar agua, es aberrante. Además aprovechaba que estaba solo con ellos y los tocaba o se les metía a donde estaban".

Según el relato, el hombre denunciado utilizaba su poder dentro de la Escuela y les prometía a las víctimas que iba a ayudarlos para que consiguieran un cinturón de mayor rango, en menor tiempo que el resto. Otras veces, les otorgaba premios por el desempeño. "Era el sensei, nadie podía tocarlo. Era todo un abuso muy piramidal".

La escuela sigue abierta

Tras el caso, que continúa bajo investigación, las familias de los estudiantes solicitaron que el lugar sea cerrado, pero hasta el momento no sucedió. Es que debido a la cantidad de años que lleva funcionando en cuatro sedes de la provincia, consideran que es posible que no haya actuado solo.

"Tienen que clausurarlo, no pueden seguir asistiendo los chicos porque no se sabe si alguien más colaboraba con el abusador y todavía sigue trabajando. A los chicos los manosearon, los abusaron, tocaron y ese lugar sigue funcionando. Parece una película de terror", explicaron.

Por su parte, remarcaron que necesitan que la sociedad se entere de lo que sucedió en esa escuela, para "que a nadie más le pase". "Para los chicos denunciar no ha sido fácil y algunos hicieron hasta una terapia con animales para lograr contar los abusos que vivieron, por eso no entiendo por qué la gente tiene dudas. Son niños y les costó mucho decir que su máximo líder, su ejemplo a seguir los abusó. Hay que creerles", finalizó un allegado a una de la víctimas.