La declaración clave que se viene en el juicio contra Sebastián Villa

Una perito psicóloga que evaluó a la expareja del jugador de Boca Juniors Sebastián Villa, denunciado por violencia de género, declarará este jueves en el juicio que se le sigue en los Tribunales de Lomas de Zamora al futbolista colombiano por las lesiones que presuntamente le provocó a la mujer en 2020.



La testimonial está prevista para la cuarta audiencia del debate, que a partir de las 10 se desarrollará en la sala del Juzgado Correccional 2, ubicada en el tercer piso de los Tribunales de Lomas de Zamora, en la calle Presidente Perón al 2400, de ese distrito del sur del conurbano bonaerense.



Fuentes judiciales confirmaron que la psicóloga, que viajó especialmente a la ciudad colombiana de Medellín el pasado lunes para entrevistarse con la denunciante Daniela Cortés, expareja de Villa, dará su testimonio mediante la plataforma virtual Meet.



El peritaje fue solicitado por el abogado defensor, Martín Apolo, quien también se trasladó a Colombia junto a la especialista.



Durante la instrucción del caso, la fiscalía había solicitado que la víctima sea sometida a esta medida y hasta viajó una perito, pero el estudio no se pudo realizar porque la denunciante se había ido a otra ciudad para asistir a su padre enfermo y no notificó su ausencia a la Justicia argentina.



La defensa de Villa insistió durante el juicio con la realización de este prueba y la jueza Claudia Dávalos hizo lugar, por lo que la semana pasada suspendió la audiencias hasta mañana para que la perito pueda ir a Medellín.



En la audiencia de este jueves, Apolo y el acusado seguirán el juicio de manera remota, mientras que el fiscal, Sergio Anauati, lo hará de manera presencial.



El futbolista está siendo juzgado por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", en perjuicio de Cortés.



Las tres jornadas realizadas hasta el momento contaron con la presencia del delantero de Boca Juniors, en tanto que ella declaró de manera virtual en la primera audiencia, desde su país de residencia.



En este proceso se ventilan los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían el sospechoso y su ex en el barrio privado Saint Thomas, de Canning, los cuales fueron investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.



Cortés denunció haber sido golpeada por el jugador a través de un video publicado en las redes sociales, en el que se observaron imágenes de la mujer con sangre en la boca, al tiempo que relataba hechos violentos vividos al lado de él, a quien calificó como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".



Tras ese episodio, Villa se mudó al country "Venado II", en la misma localidad, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio de violencia de género por el que fue denunciado en junio del 2021 por "abuso sexual".



Esto fue denunciado por una joven de 26 años el 13 de mayo de 2022 ante la misma fiscalía que, si bien solicitó la inmediata detención del jugador de Boca Juniors, el juez de Garantías de Lomas de Zamora Javier Maffucci Moore rechazó el planteo y sugirió profundizar la investigación.



(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).