Juicios contra Sebastián Villa: “Boca se respalda en el principio de inocencia”

Esta semana comenzó el juicio contra el jugador del Club Atlético Boca Juniors, Sebastián Villa. El delantero está acusado por lesiones leves agravadas por el vínculo, y por mediar violencia de género y amenazas coactivas. La denuncia la realizó Daniela Cortés, su expareja, quien declaró que Villa la había golpeado con golpes de puño y le pegó patadas en el piso. No es la única causa en contra del jugador, ya que también posee una denuncia por abuso sexual con acceso carnal.

Villa durante estos años jugó con normalidad en el club, nunca fue separado del plantel a pesar de las acusaciones contra su persona. MDZ Radio dialogó con Roberto Castillo, abogado de una de las víctimas en las causas contra el jugador.

“La semana pasada terminamos con la última pericia psicológica de la víctima. Esta semana estamos esperando que los peritos adjunten al expediente los informes para pedir la elevación a juicio oral. Por una cuestión de agenda, el juicio se hará a fines de este año o a principios del primer año”, explicó el abogado.

Castillo expresó que actualmente las pruebas que han presentado están integradas por 6 declaraciones testimoniales, las cuales dos son de médicos del hospital y certificados médicos de la médica que atendió a la víctima en la guardia.

“También tenemos intercambios de mensajes entre ellos donde Sebastián Villa le pide que no realice la denuncia. Hay una grabación que muestra cómo él le ofrece a la víctima dinero para que no denuncie. La víctima soportó todo el proceso penal con absoluta solvencia en su discurso, relato y su denuncia. A eso se le sumaron todas las pruebas psicológicas, los test que se le suministraron para identificar que no existan indicios de mendacidad en su relato y el informe etimológico que arroja a su vez el daño producto del abuso sexual sufrido que quedó en la psiquis de la víctima”, agregó.

El abogado remarcó que cuando Sebastián se presentó en la indagatoria, él “no desconoce absolutamente nada” de lo que denunció la víctima. “Simplemente manifestó que efectivamente existió una relación sexual y que, a su criterio, la relación sexual tenía consentimiento”.

El respaldo del club

“Boca está cuidando su patrimonio, respaldándose en el principio de inocencia, que se quiebra mediante la prueba. A pesar de lo aberrante que sea el hecho, siempre nos tenemos que someter a un proceso penal. Entiendo que en este caso el club lo que hace es resguardarse en ese principio y hasta tanto no sea quebrado, en un debate oral y público como puede darse en estos días con el juicio de Daniela Cortés o el año próximo cuando se lleva adelante el juicio nuestro, Boca va a seguir respaldando a su trabajador”, remarcó el abogado.

Finalmente, Castillo argumentó que Sebastián Villa estuvo ajustado a otro proceso penal, pero como no mostró conductas para entorpecer el proceso, “el juez entiende, en ese principio inocencia, de que cómo él está ajustado a un proceso penal, se presenta con su abogado y está a disposición de la justicia, no habían elementos que le hagan presumir que podía ser un peligro que él esté en libertad”.

