"¡Te voy a matar!": motochorros le dispararon pero la víctima se resistió al robo

Un nuevo episodio de inseguridad se sumó a la larga lista de hechos que son captados a través de las cámaras de seguridad. Un hombre que caminaba en el partido bonaerense de Quilmes, fue atacado por dos motochorros para robarle el celular. Pese a que le dispararon, la víctima se resistió y sus gritos alertaron a los vecinos.

El hecho se produjo durante la mañana del viernes en calle San Mauro al 3.700, en el oeste de Quilmes. Cerca de las 6.30, un hombre caminaba hacia el trabajo cuando fue abordado por dos delincuentes en una moto.

Rápidamente, uno de los sujetos se bajó con un arma de fuego y apuntó contra la víctima, cuya primera reacción fue decirles que "no tenía nada". Sin embargo, el delincuente comenzó a palparle los bolsillos y notó que llevaba un celular.

Si bien intentó quitárselo, el hombre se resistió y le dijo: "¡Salí de acá, salí de acá!".

En ese contexto, el ladrón disparó hacia el suelo con la finalidad de asustar a la víctima, pero el hombre mantuvo su decisión.

"¡No te voy a dar el celular!", le dijo a gritos, mientras que el delincuente le respondió: "¡Te voy a matar, eh!".

Finalmente, segundos más tarde, los motochorros desistieron y se fueron del lugar sin llevarse nada. Vecinos que escucharon la situación salieron para dialogar con la víctima del hecho.

"Me dispararon, loco. No me pegaron. Eran dos pendejos de mierda", le explicó el hombre a un vecino, con la voz claramente afectada por el violento hecho de inseguridad.