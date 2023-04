A dos años de la desaparición de Abigail Carniel: "Al menos quiero justicia"

Hace dos años que en Mendoza desapareció una chica de 18 años, de quien, a pesar de decenas de rastrillajes y de sostener una investigación contra tres sospechosos sobre los cuales no abundan las pruebas, nada se sabe con certeza sobre cuál fue su destino. Un caso complejo, el paso del tiempo sin respuestas y la tristeza de una familia que tampoco tiene en donde llorarla.

"Esperanzas de encontrarla viva tengo muy pocas, pero al menos quiero obtener justicia". Con esas palabras arrancó la charla de Verónica Carniel con MDZ. Ella es la mamá de Abigail, vista por última vez en Las Heras entre la noche del 15 de abril y la madrugada del día siguiente del 2021.

"Son dos años de angustia, de desconsuelo. Es increíble que te digan que a tu hija la asesinaron, pero ni siquiera podemos tener un lugar para llorarla", manifestó, quebrada, la mujer.

Verónica en una parte de esta declaración hace referencia a la hipótesis de la Justicia sobre el hecho, que a meses de la desaparición caratuló el expediente como femicidio. Incluso hay tres imputados, aunque en libertad en el marco de la causa.

Abigail Carniel

"Yo no tengo dudas de que esos tipos están involucrados. Ellos y muchos más, pero la gente del barrio (Sargento Cabral) no habla, los cubren, no dicen nada":

Los acusados son Matías "Fido" Díaz, Martín "Chupetín" Márquez y Vicente "Tito" Chumacero, que quedaron detenidos cuando se profundizó la sospecha de un crimen. Sin embargo, recuperaron la libertad en agosto del 2021, en la apelación de la prisión preventiva y por falta de pruebas. Los dos primeros permanecen presos, aunque por otras causas penales que tienen.

El fiscal de Homicidios Carlos Torres es quien lidera la investigación y la búsqueda de la víctima. Él y su equipo se mantienen en la postura de que estos sujetos son los autores de un femicidio e intentan avanzar en varias líneas. Lo hacen con pocos elementos y, por eso, están abiertos a posibles nuevos imputados.

"Me muestran el expediente con miles de fojas y papeles, que para mi no significan nada. Yo no creo que el fiscal me mienta; sí siento que para la Justicia esto es un trámite, un número y nada más. Dirán, si aparece, aparece. Y mientras, hay una familia devastada", agregó Verónica.

"Yo a la Justicia en general le digo que Abigail puede ser la hija de cualquiera, la hermana, una nieta... que tengan empatía, porque ellos también en el algún momento pueden sufrir estos dolores desgarrantes. Les pido que busquen a las mujeres desaparecidas", remarcó.

Qué pasó aquella noche

Entre los últimos minutos del 15 de abril y la madrugada del 16, esta mujer regresaba a bordo de un micro desde el Centro con una amiga, tras haber estado en un bar. Abigail se bajó del ómnibus en el barrio Sargento Cabral, en Las Heras, en inmediaciones de de donde vivía, y allí se habría juntado con "Tito" Chumacero.

A partir de esto todo lo demás es misterio y la única certeza es que de ella no se supo nada más. Para la fiscalía, "Fido" Díaz le ordenó a "Chupetín" Márquez matarla por un problema de drogas en el que estaba inmersa.

A esto los pesquisas arribaron por una serie de escuchas telefónicas en el marco de una pesquisa federal, que investigaba a Díaz como presunto jefe de una banda narco. De hecho, en 2022 fue condenado a 13 años de cárcel por una tenencia de 472 kilos de marihuana.

Lo cierto es que los indicios obtenidos por el fiscal contra estos hombres no alcanzaron para dejarlos detenidos en el caso Carniel y un tribunal, en la apelación de la preventiva, los liberó. Más allá de esto, Carlos Torres los mantiene acusados y no han sido sobrseidos, tal cual se lo informó en las últimas semanas a la familia de la víctima y a su abogado, el doctor Fernando Peñaloza.

"Siempre le he pedido a la gente que si tiene algún dato o pista, nos los haga saber. Necesito encontrar a mi hija como sea, por lo menos para saber qué pasó y así descansar un poco, pónganse en mi lugar", cerró Verónica Carniel, contando que este lunes a las 17 habrá un corte en el nudo vial de la ciudad para recordar a su hija y el viernes, en la Legislatura, se realizará un encuentro de artistas.

Mientras, siguen vigentes las recompensas de esta averiguación paradero. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece $2.000.000, en tanto que la cartera de Mendoza pone a disposición $1.350.000 para quien brinde información fidedigna sobre Abigail.