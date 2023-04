Muerte de la joven brasileña en Retiro: el testimonio que podría ser clave en la causa

Una testigo que llamó a la línea de emergencias 911 antes de que cayera del sexto piso de un edificio de Retiro y muriera Emmily Rodrigues Santos Gomes (26), vio antes a esta joven brasileña pidiendo ayuda desde la ventana y aseguró que tenía “cara de horror”.



Se trata de Verónica Saravia, quien trabaja como empleada en el departamento del tercer piso del edificio de la calle Libertad 1542, en Retiro, donde el pasado 30 de marzo ocurrieron los hechos.



Según consta en su declaración –a la que tuvo acceso Télam-, la testigo le explicó al fiscal del caso, Santiago Vismara, que aquel día llegó a las 8 y a los minutos de comenzar con sus labores domésticas, cuando planchaba en el lavadero, escuchó “gritos de una mujer que decía que llamaran al 911” y que por esa razón en ese momento, que eran las 9.14, le mandó un audio al encargado del edificio, que recién le contestó más tarde, para ver si él había escuchado lo mismo.



“No eran gritos continuos”, dijo, y explicó que comenzó a recorrer el departamento y mirar por las ventanas para ver de dónde venían hasta que desde el lavadero vio a la víctima.



“Miro por la ventana y estaba Emmily. En ese momento no sabía cómo se llamaba. Atrás de ella había una persona, canosa, no le llegué a ver la cara”, describió.



Esta mujer, de nacionalidad uruguaya, le dijo al fiscal que vio a la joven brasileña asomada y gritándole “llamen al 911, llamen al 911”, que la vio con “cara de horror, como asustada, llorando”, y que el hombre que estaba con ella -sería Francisco Sáenz Valiente, el empresario sospechoso-, le decía “tranquilizate, tranquilizate”.



“Cuando yo le grité de qué departamento sos, salieron de la ventana, ya no estaban más, salieron de mi vista”, agregó Saravia.



Ella es la mujer que al llamar al 911 esa mañana, dijo llorando: “¡Una señora se tiró de la ventana!” y cuando la operadora le preguntó si se tiró o la tiraron respondió: “Se tiró, no sé si la empujaron, estaba discutiendo con una persona mayor. Decía ‘llama al 911, llama a la policía’. Y de pronto se tiró o la tiraron”.

Según lo reconstruido por los investigadores hasta aquí, luego de una madrugada de excesos, Rodrigues sufrió un ataque de nervios y pasadas las 9 del 30 de marzo último, terminó cayendo por una ventana al patio interno del pulmón de manzana del edificio, en una muerte que la Justicia intenta dilucidar si se trató de un homicidio o de un suicidio en el marco de algún tipo de ingesta de estupefacientes.

Cuando fue indagado, Sáenz Valiente dijo que Emmily tuvo un "brote psicótico", que se puso agresiva y que buscó una ventana para tirarse al vacío.