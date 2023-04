La particular defensa de Cacho Garay antes de ser detenido

El humorista Cacho Garay fue denunciado por su esposa Verónica Macías y detenido este miércoles durante la tarde tras un allanamiento en un domicilio de Luján de Cuyo en el cual le encontraron diferentes armas, entre ellas algunas de fuego. En sus redes sociales publicó un descargo con una frase de Dalí.

Según los datos que trascendieron, la Policía halló en esa vivienda dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido, cuya tenencia no estaría autorizada. Además, se secuestró un machete y una hacha de importantes dimensiones. El operativo se concretó en una propiedad ubicada en calle 20 de Septiembre.

En su cuenta personal de Facebook indicó: "Gracias a los miles de mensajes de apoyo. Gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina", a lo que le agregó una imagen con una reconocida frase del artista Salvador Dalí.

"Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mi. Aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie y cuando lo hacen solo dicen maravillas", dice la imagen en la que se cita a una famosa frase del pintor español.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios en apoyo del humorista local.

Sobre la complicada situación judicial del humorista se empezó a hablar esta mañana, revelada la fuerte discusión que habría tenido hace unos días en el hotel Eleton de Villa Carlos Paz con su pareja.

Tras esto Garay terminaría denunciado, y en su regreso a Mendoza volvió a la casa que compartía con la víctima. Según declaró en televisión el abogado de la mujer, "ella está en un refugio. Está económicamente desamparada, físicamente no puede ingresar a su hogar y psicológicamente no puede hablar".

La intención de este letrado es que la denunciante se quede en esa vivienda y a él le dicten la exclusión. La pareja lleva 13 años de relación.