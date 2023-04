La agencia de viajes denunciada por estafas y su vinculación con Luis Miguel

Una agencia con sede en Mar del Plata que fue denunciada por estafas supuestamente cometidas entre 2019 y 2020, con viajes que tuvieron que ser reprogramados a causa de la pandemia, ofrece localidades para presenciar un show del artista mexicano Luis Miguel, sin precisar la fecha del evento.

Se trata de la empresa Elemental Viajes, que es apuntada por más de medio centenar de clientes, los cuales aseguran que los viajes nunca se realizaron.

La agencia cerró sus oficinas y afirmó trabajar sólo de manera remota, pero varios clientes decidieron denunciar por no obtener respuestas.

Uno de los damnificados sostuvo que se realizó una presentación ante el Ministerio de Turismo y Deportes, luego de acudir a Defensa del Consumidor, y hay que un total de 56 personas perjudicadas.

"Como me di cuenta de que se trataba de una estafa me acerqué a Defensa del Consumidor para plantear mi problema. Y con el correr de los días, me enteré de que mi caso no era el único. Por eso todos los estafados nos pusimos en contacto e hicimos una presentación ante el Ministerio de Turismo y Deportes, porque esta agencia figura en su página web como autorizada", detalló a TN. Según la denuncia, el perjuicio para las víctimas asciende a US$ 121.542 y 72.500 pesos.

Lo cierto es que actualmente la misma empresa ofrece entradas para asistir a un show de Luis Miguel en Buenos Aires, cuando ni siquiera hay fechas programadas en la Argentina y el cantante mexicano no anunció ninguna gira concreta. Sólo publicó el 14 de febrero una foto suya con el mensaje "Tour 2023".

La promoción dice "¡Comprá tu pack y pagá menos! Se abona el 100% al contratar, podés pagar con efectivo, transferencia o tarjetas". "1 pago sin interés, 3 cuotas con el 24% de recargo, 6 cuotas con el 36% o 12 cuotas con 46% de recargo. Pack Platea lateral numerada $67.000, sector preferida. Consulte por vip fila 1 al 14", agrega el anuncio, sin precisar la fecha en que sería dicho show de Luis Miguel.

"Movistar Arena 2023. Desde el 14 de abril adquirí tu lugar", dice otro de los posteos de Elemental Viajes, el cual deja varios interrogantes, especialmente por los antecedentes con los pasajes vendidos y jamás habrían sido reintegrados.

La agencia tiene más de 31mil seguidores en Facebook. Varios usuarios respondieron a los posteos interrogando cuándo será el show, dado que no hay ningún anuncio oficial.