Tremendo: asesinaron a tiros a la mujer de un prestamista mientras dormía

Una mujer de 41 años, pareja de un prestamista, fue asesinada este miércoles de tres balazos en su casa de la localidad de Bernal, partido bonaerense de Quilmes, y se investiga si se trató de un femicidio o un ajuste de cuentas.

Según confirmaron fuentes policiales a NA, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Cerrito al 2.300, en el barrio La Cañada, de Bernal oeste, durante la madrugada, cuando entre tres y cinco sujetos ingresaron al lugar y balearon frente a su esposo a Rosana Mercedes Viyagra, que se encontraba durmiendo junto a este hombre, Walter Sosa, de 42 años.

Si bien no se descarta el robo, entre otras hipótesis, como los asesinos no se llevaron la gran cantidad de dinero que había en la casa, se investiga un presunto ajuste de cuentas contra la pareja de la víctima que es prestamista, mientras que no se descarta un femicidio.

De acuerdo a la versión brindad por Sosa, cuando los agresores estaban dentro de la habitación, él forcejeó con uno de ellos, quien comenzó a disparar y tres balas dieron en el cuerpo de la mujer. Tras los disparos, los malvivientes se escaparon y la mujer fue llevada al Hospital Calchaquí, pero llegó sin signos vitales.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica que recolectaron huellas. Además, los investigadores secuestraron el teléfono celular de Sosa. Por el momento, no hay detenidos.