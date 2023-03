El crudo relato de un niño que fue testigo del femicidio de su mamá

Un hombre que era buscado por el femicidio de su pareja, Verónica Analía González, fue detenido tras ser reconocido por agentes policiales en el partido de La Matanza. El sujeto está acusado de asesinar a la mujer luego de dispararle en la nuca frente a su hijo de 8 años.

La detención se efectivizó el lunes por la noche en la comisaría 3ra. de Virrey del Pino, donde el acusado, identificado como Brian Alexis Baigorria (30), fue reconocido por personal policial.

"El sospechoso se encontraba merodeando la zona de la comisaría, por lo que creemos que tenía la intención de entregarse. Cuando estaba en la puerta fue reconocido por agentes de calle que lo detuvieron", contó una fuente con acceso al expediente.

Al ser detenido, Baigorria reconoció ser el autor del femicidio de González (27), quien era su pareja y a quien asesinó de un disparo en la nuca frente al hijo de 8 años de ella. Si bien confesó su culpabilidad, la declaración ante la policía no tiene validez legal, por lo que hoy la fiscal Karina Licalzi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 8UFI) de Homicidios de La Matanza, lo indagará por femicidio.

"Ya están las medidas producidas y están todos los elementos para que su causa sea elevada a juicio", adelantó un vocero judicial.

El crimen de González ocurrió el pasado 23 de febrero al mediodía en una casa situada en la calle Coronel Eugenio Garzón al 6.800 de la localidad de González Catán, al oeste del conurbano. La víctima presentaba a simple vista un disparo de arma de fuego en la zona posterior de la cabeza, en la nuca.

La propia familia de la víctima confirmó que el hijo de 8 años de Verónica fue testigo del crimen mientras él "miraba dibujitos". Alejandra, tía de la joven asesinada, contó que el niño le dijo: "Tía, yo miraba los dibujitos, ellos discutían, forcejearon, ella se dio vuelta, él sacó el revólver y la lastimó a mi mamá en la nuca. Le disparó el tiro y mi mamá cayó".

La mujer relató que el nene le dijo que en ese momento él saltó, empezó a gritar y que, después del disparo, Baigorria "quiso apuñalar" a su mamá, por lo que él se tiró "encima de ella".

"Él agarró la mochila y me dijo 'yo no fui, yo no estuve acá', y se fue corriendo", le dijo el niño a Alejandra. La mujer también afirmó que el hijo de la víctima le dijo: "Yo le voy a decir a la Policía que él la mató a mi mamá, le disparó y se fue".

Baigorria, de acuerdo a voceros policiales, posee antecedentes, ya que tiene una causa por "robo agravado por el uso de arma de fuego y resistencia a la autoridad" de 2011, tramitada por la UFI 8 de La Matanza. Si bien no había una denuncia por violencia de género, testigos afirmaron que sí existían hechos de violencia entre ellos, concluyeron las fuentes.