La nueva modalidad de estafa que usan en Mendoza y está dirigida a jubilados

Desde hace años, los jubilados son constantemente advertidos para que no caigan en la famosa y antigua técnica del "cuento del tío". La misma se efectuaba a través de un llamado telefónico y lograba convencer sobre el cambio de billetes que saldrían de circulación, u otro ardid. Sin embargo, en las últimas semanas una mendocina cayó en la trampa de otra estafa y lograron robarle todo el dinero de su jubilación.

El hecho se produjo durante la segunda semana de febrero, en la puerta de una de las sucursales del Banco Superville de Mendoza. Allí, la mujer de 75 años se había dirigido para percibir el dinero de su jubilación y, al salir, se encontró con una llamativa situación.

Cuando caminaba por la vereda para retirarse del lugar, una sospechosa se acercó y le efectuó una consulta: "¿Señora, no sabe de alguien que se le haya perdido una cartera o bolso?". Al responderle negativamente, la delincuente le explicó que había encontrado un bolso con dinero, pero que "había preguntado a un montón de personas" y "nadie sabía de quién era".

Automáticamente, la mujer le mostró el interior del bolso, el cual tenía una gran cantidad de billetes en pesos. Así, y luego de dialogar amablemente con la jubilada, le propuso algo: dividir lo hallado.

Antes de que la víctima le respondiera, se acercó una segunda ladrona (cómplice de la primera), quien les indicó a ambas que la plata era de ella. Sin embargo, al no dar las correspondientes características, intentó de todos modos, hacerse con el dinero. En ese contexto, la primera mujer (quien supuestamente encontró el dinero) le indicó que "ya resolverían" la situación.

La jubilada estaba desorientada y observó a las dos personas caminando algunos segundos juntas. Luego, regresaron hacia donde ella se encontraba y la primera sacó una bolsa transparente. Allí, le indicó que le daba los "medicamentos" que había pedido.

"Le dijo 'te dejo los medicamentos que me pediste' y sin decirle nada más le metió la bolsa que tenía con un nudo imposible de abrir en la cartera. Mi tía pensó que era una bolsa con algo de los billetes que estaban en la cartera porque ella vio unos papeles medios doblados adentro", explicó a MDZ, una sobrina de la víctima.

Tras el hecho, una de las estafadoras desapareció y su cómplice también. Al revisar la cartera la jubilada se dio cuenta que en la bolsa solo habían papeles. Pero lo más angustiante fue percatarse de que ya no tenía el dinero que acababa de retirar del banco, correspondiente al cobro de su jubilación.

"Estaba mal, se sentía triste y no quiso contarle a la familia. Cuando le pregunté qué le había pasado, me pidió que no se lo comentara a nadie, porque le daba vergüenza haber perdido la plata así. A ella le cuesta mucho denunciar a la Policía porque cree que aunque lo haga, no le van a devolver la plata", agregó su sobrina.

Víctima del "cuento del tío"

Según el relato de la mujer, en 2020 fue víctima de otra estafa, el "cuento del tío". Durante una tarde, recibió un llamado de una supuesta sobrina quien le indicó que iban a dejar de circular pesos y dólares con determinado número de serie.

"Mi tía no escucha bien y pensó que le llamaba otra sobrina de ella. La mujer le dijo que fuera a buscar la plata que tenía guardada y leyera en qué números terminaban los billetes. Obviamente que los que tenía mi tía eran los que supuestamente iban a sacar de circulación", dijo una de las familiares de la señora.

Así, la falsa "sobrina" le indicó que no se preocupara y que "en un rato" iban a pasar a buscarlos desde el banco para hacer el cambio. Ella confió en la palabra de quien la estaba llamando y, horas más tarde, entregó dos mil dólares y cerca de 150 mil pesos.

"La hemos alertado muchas veces, le dijimos lo del 'cuento del tío' y también le ofrecimos acompañarla el día de cobro. Pero ella no quiere molestarnos, ni que nadie se preocupe por nada. Lamentablemente espero que el caso de mi tía sirva al menos para alertar a otras personas y que tengan cuidado a la salida del banco", finalizó su sobrina.