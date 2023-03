Nahir Galarza no dará marcha atrás con una tajante decisión

La joven Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el crimen a balazos de su novio Fernando Pastorizzo, cometido en 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, fue trasladada este jueves a los Tribunales de Paraná, donde inició los trámites para avanzar con el cambio de apellido-algo que ya había adelantado-, tras acusar a su propio padre de haber sido del homicidio de la víctima.



Nahir fue llevada desde la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de la capital entrerriana, donde cumple la pena, hasta la sede de la Justicia provincial donde fue recibida por psicólogas y un equipo interdisciplinario.



Por el crimen, esta mujer aguarda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la condena tras un recurso de queja para que se revise el fallo con perspectiva de género y sea anulado.



Será la última vía de apelación que tiene para revertir la condena, luego de que el 20 de octubre del 2021 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazara un recurso extraordinario federal para que el fallo sea revisado por el máximo tribunal del país.



Galarza, quien actualmente tiene 24 años, fue con 19 la mujer más joven del país en haber sido sentenciada a prisión perpetua.



El homicidio de Pastorizzo (20) ocurrió entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el cadáver fue hallado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.



Inicialmente, al declarar como testigo, Nahir dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida.



En una segunda declaración reconoció que lo había matado con el arma de su papá policía pero que había sido de manera "accidental".



La sentencia a prisión perpetua fue dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.



Sin embargo, el 7 de enero del 2022 la acusada denunció a su propio padre como autor del hecho, agregó que un familiar abusó de ella cuando era menor y que su madre era víctima de violencia de género por parte de Marcelo Galarza, el progenitor.



Tres días más tarde, la fiscalía de Gualeguaychú desestimó la denuncia al considerar que ese homicidio por el que fue condenada ya fue analizado y tratado "en juicio oral y público, y confirmado en diversas instancias superiores" que "arrojaron un grado de certeza".



Por otra parte, a fines del 2021, los padres de Nahir decidieron separarse y a partir de esa decisión surgieron todas las denuncias, entre ellas una de su madre, Yamina Kroh, contra su ex por violencia de género, y por la que recibió una medida de protección perimetral y botón de pánico.



En este contexto, este jueves la joven fue trasladada a los Tribunales de Paraná, donde se entrevistó con un equipo interdisciplinario de profesionales e inició una causa civil sobre su identidad, con el objetivo de modificar su apellido paterno y llevar el de su madre.



"Se mantiene todo bajo reserva", dijo a Canal 9 Litoral Marcelo Franco, abogado de Galarza en esta causa, y remarcó que "esto no tiene injerencia en la condena penal que aún no está firme".