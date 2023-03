Los estremecedores audios de la joven que denunció a Gonzalo Montiel por abuso sexual

La denuncia contra Gonzalo Montiel por abuso sexual cayó como un baldazo de agua fría en toda la Argentina. Es que, luego de su participación clave en el Mundial de Qatar 2022, el jugador pasó a ser idolatrado. Sin embargo, durante las últimas horas una reconocida abogada penalista del país afirmó que una joven lo denunció por abuso sexual. En diálogo con MDZ, la letrada compartió escalofriantes audios de la denunciante.

Gonzalo Montiel fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal en 2019 y, según información aportada, el hecho ocurrió durante el cumpleaños del futbolista, celebrado en su casa ese mismo año. Allí, la víctima, que había visto a Montiel algunas veces, asistió a la celebración tras ser invitada por una amiga.

"La chica lo había visto dos veces antes. Para invitarla, él le dijo a una amiga de ambos: ‘Que venga a mi cumpleaños porque la vamos a cuidar". Sin embargo, “en un momento de la noche, perdió absolutamente la conciencia. Horas después, se despertó tirada en la calle, en la puerta de esa casa”, dijo la abogada penalista Raquel Hermida Leyenda, quien también defiende a Nahir Galarza en otra causa.

El hecho, que se hizo público en las últimas horas, fue duramente cuestionado a través de las redes sociales e incluso algunos remarcaron que "no existió denuncia alguna". Sin embargo, la abogada puntualizó que "la causa contra Montiel no está archivada. Igual que la del imputado Almada".

Lo que ocurrió es que "la fiscal la guardó y no se comunicó por ningún medio con la víctima. No la protegió", denunció la letrada.

Ante las dudas de la situación, MDZ se comunicó con Leyenda, quien no solo confirmó la denuncia -que estaría siendo tramitada en La Matanza- sino que además compartió una serie de audios en los que la víctima relata el triste hecho que vivió.

"Imaginate que yo me despierto a las 6 de la tarde, me dijeron que me violaron y no me acordaba de absolutamente nada", explica la joven llorando y totalmente desconsolada en los audios a los que tuvo acceso MDZ.

Gonzalo Montiel

"Estuve semanas, meses tratando de acordarme de las cosas que me decían. O sea, me decían que yo había tomado por mis propios medios, que Montiel no había tenido la culpa, que fue el vecino", expresó.

Y agregó: "Me lavaron la cabeza para encubrir a este hijo de mil puta. Estuve meses tratando de convencerme que este no había sido. No me puedo olvidar de su cara, hijo de mil puta, violador de mierda".

La joven remarcó que "no sabe si fue él o si fueron 20 los que la violaron". A su vez, puntualizó que "no entiende cómo la víctima tiene la culpa de todo".

"Iba a aparecer muerta"

Según la abogada, la víctima "fue amenazada" al momento de denunciar. Por este motivo, realizarán una nueva denuncia "por las amenazas”.

En los audios compartidos, la joven explicó que "que estuvieron llamándola durante semanas, amenazándola". "Autos en la puerta de mi casa, tenía miedo de que me peguen un tiro porque esta gente siempre sale ganando".

"Tengo llamados y llamados de la madre, llamados anónimos de hombres diciéndome que 'si le cagaba la carrera, yo iba a aparecer muerta'. Cuando salí de la comisaría me persiguieron dos autos hasta mi casa y me dijeron que 'si ratificaba la denuncia o lo volvía a nombrar, yo aparecía con una bala en la cabeza", expresó la joven denunciante.

Y continuó: "Me tuve que callar tantos años porque no quería aparecer en la puerta de mi casa con un tiro en la cabeza por un hijo de p*** que la familia no quería que pierda la carrera para poder vivir de él".

Al finalizar su relato, la joven indicó que "no quiere vivir más así".