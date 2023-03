Condenaron al joven que apuñaló a su pareja en pleno Centro de Mendoza

Tras la suspensión de la audiencia de acusación, el pasado viernes 24 de febrero, el caso contra Jonathan Leonel Sassone Herrera se encontraba a la espera. El hombre posee dos denuncias de su expareja: una por apuñalamiento en pleno centro de la Ciudad de Mendoza y otra por intentar quemar la casa de la joven. Si bien el viernes 3 se esperaba conocer si finalmente salía en libertad, hubo una nueva suspensión y este jueves la Fiscalía de Homicidios lo condenó a 10 años de prisión.

La audiencia estaba prevista para este jueves a las 9.50 en el Polo Penal Judicial y se esperaba conocer si finalmente Sassone Herrera recibiría prisión preventiva. Sin embargo, un acuerdo entre el abogado defensor, la fiscalía y la jueza Núñez logró realizar un juicio abreviado.

En ese contexto, el sujeto fue condenado a la pena de 10 años y 8 meses de prisión por el delito de Homicidio agravado por el vínculo en concurso ideal con homicidio agravado por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio) en grado de tentativa".

En concreto, la denuncia remarca que "el día 16 de diciembre de 2022, a las diecinueve horas, mientras caminaba por calle Buenos Aires, casi esquina Rioja de Ciudad, Mendoza, su ex pareja, Jonathan Leonel Sassone, intento matarla con un cuchillo".

"Al efecto, Sassone, la tomó de un brazo y del pelo, atacándole con un cuchillo tipo tramontina. Como consecuencia del ataque, Sassone le provocó a Alvarado múltiples heridas cortantes, en la cabeza, región escapular y antebrazos, sin que Sassone pudieran lograr su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad, es decir, tanto por la acción defensiva desplegaba por la víctima, como así también porque tenia colocada una faja que la protegió, y sobre todo por la acción de testigos y transeúntes que lograron reducirlo mediante el uso de la fuerza", agrega.

Pero no se trató del único hecho. Es que durante el mes de julio, la joven finalmente logró separarse del hombre, tras meses de abusos y maltratos.

Las heridas de la joven.

"Él podía tener amistades, salir de fiesta, tomar, pero yo no; yo tenía que estar encerrada en mi casa y solo podía salir a trabajar. La primera agresión fue a principios de 2022, pero no fue la única. Él me ahorcaba y no me metía piñas ni cachetadas porque en mi casa iban a notar las marcas, pero hubo dos asfixias que me dejaron inconsciente y me despertó con un vaso de agua en la cara", relató la denunciante en diálogo con MDZ.

Y agregó: "Así como me asfixiaba, también me maltrataba psicológicamente y en el último tiempo hubo abusos sexuales porque yo no quería tener relaciones, pero él me obligaba".

Durante el mes de julio, G. A. finalmente logró separarse del hombre y comenzaron las amenazas de muerte en las que le indicaba por WhatsApp que si ella no accedía a verlo, "la iba a matar a ella y a su hija". Luego de que la mujer abría los mensajes que el agresor le enviaba, automáticamente el sospechoso los eliminaba. Aunque al principio intentó mantener silencio, la situación se hizo insostenible.

"El 5 de diciembre llegué a mi hogar y vi nafta hasta el interior de mi habitación, que da hacia la calle. Apenas vi eso grité, saqué a mi hija de ahí y corrí porque no sabía en qué momento tiraba algo y se prendía fuego. Eran dos bidones de cinco litros que estaban volcándose hacia el interior de mi pieza", recordó en diálogo con este diario.

Desde ese momento, ella le confió a su madre la grave situación que vivía y juntas fueron a denunciar al detenido. Casi dos semanas más tarde, el 16 de diciembre, la Justicia otorgó la prohibición de acercamiento, pero esta medida desató la furia del hombre en plena calle Rioja y Buenos Aires del Centro de Mendoza, momento en el que fue apuñalada.

"Entre cinco hombres intentaban sacármelo de encima y no podían, hasta que llegaron más y lograron tirarlo al piso y sacarle el cuchillo. Con el otro brazo él me agarró del cabello, me arrancó muchísimo pelo y me tiró, después me golpeaba la cabeza contra el suelo. Yo creo que si no hubiesen estado ellos, yo no lo estaría contando, yo creo que me mataba".