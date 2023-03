Las originales y llamativas estrategias usadas por los mendocinos contra la inseguridad

Desde las últimas décadas, los episodios de inseguridad transformaron la vida de los mendocinos y también la de todos los argentinos. Las casas fueron cambiando y comenzaron a utilizarse rejas, jaulas y hasta sistemas de seguridad como concertinas y cercos eléctricos. A su vez, las rutinas familiares también se modificaron y las noches empezaron a percibirse como un horario en donde ronda el peligro.

Pese a todos estos cambios, la inseguridad continúa agobiando a las personas y ahora algunos barrios decidieron dar un paso más allá para lograr el objetivo: sentirse más tranquilos.

Algunos vecinos del departamento de Godoy Cruz llevan meses contando los episodios de inseguridad que sufren. Desde rotura de vehículos, hasta robo de cubiertas y entraderas. En ese contexto hostil, denuncian que "hay zonas oscuras" porque los árboles no fueron podados y esto genera que las luminarias estén totalmente cubiertas.

Las ramas de los árboles llegan al suelo en el barrio Fuchs.

"Tenemos 80 metros de pasaje, pero pareciera que son más porque es increíble la cantidad de cosas que suceden ahí", explicó una vecina de Villa Hipódromo, en Godoy Cruz. La mujer remarcó que les roban "hasta las canillas" y "casi todos los vecinos ya las tuvieron que reemplazar por plástico".

A su vez, destacó que las luminarias nuevas "están muy bonitas", pero que necesitan "que se acompañen con otras medidas de seguridad porque los delincuentes no tienen vergüenza, no les importa ser vistos".

"A un señor le estaban intentando robar los cables de la fibra óptica, creyendo que eran de cobre, y él les golpeó por la ventana para decirles. Los ladrones siguieron ahí sin inmutarse, robando y sabiendo que tienen impunidad por el miedo que tiene la gente a que saquen un arma", remarcó.

Por este motivo, algunas personas comenzaron a implementar otras técnicas para enfrentarse a la inseguridad, ya que según los relatos, los cercos eléctricos, concertinas y la alarma comunitaria resultan insuficientes ante los episodios de delincuencia.

En el barrio Supe, por ejemplo, la gente ahora coloca el auto sobre la vereda, pegado a la reja de la casa, para "que cualquier movimiento que haga el auto", o los delincuentes que trabajan sobre él, "hagan sonar la alarma de la casa" y los integrantes de la familia se despierten.

A su vez, en otros lugares del Gran Mendoza, ahora cortan de manera clandestina los árboles para evitar que se trepen los ladrones y salten hacia las casas. "Cortamos los arbolitos, hasta los más chiquitos, para que no se puedan trepar, porque desde ahí saltaban hasta las ventanas y las rompían si eran de madera", explicaron a este diario.

Y agregaron: "Entre techo y techo ponemos pedazos de botellas rotas, además de la concertina. Y obviamente estamos atentos al famoso grupo de WhatsApp de seguridad". Los carteles dirigidos a los delincuentes.

Por su parte, en otras zonas, sumaron más estrategias a las ya nombradas, como la implementación de "handies". Según los vecinos, estos instrumentos de comunicación permitirían avisarse de los casos de inseguridad de manera secreta, sin alertar a los que delinquen.

"Buen día vecinos. Pensaba si este aparato no podría usarse como alarma comunitaria, más discreta y a lo mejor más eficaz. Porque con apretar un botón ya estamos todos en comunicación y no solo para una emergencia de seguridad, también para una de salud. Entre nosotros vive mucha gente mayor y nunca se sabe cuándo se puede necesitar un auxilio. Además no son caros (unos $5.000) y tienen un alcance de 400 metros, más que suficiente para nuestras necesidades", reza una de las publicaciones de un grupo.

"El único inconveniente es que es una frecuencia pública y cualquiera con un dispositivo similar puede escuchar la conversación. Habría que usarlo únicamente en una emergencia. Por otro lado, el celular a muchos no les suena si están en modo 'no molestar'. En fin, una idea que intenta encontrarle alguna salida a este problema de inseguridad", continúa junto a la foto del elemento en cuestión. La técnica que intentan implementar entre vecinos.

Aunque la idea de los "handies" para la comunicación barrial aún no se concretó, en ese mismo sector del Gran Mendoza explicaron que uno de los vecinos decidió instalar una central de seguridad en su dormitorio. En diálogo con MDZ, explicaron que se trata de un vecino jubilado que "puso las cámaras al lado de la cama para mirar desde ahí por la noche", en caso de sentir algún ruido extraño.

Si bien algunos intentan resguardarse de la inseguridad otros, por el contrario, la enfrentan. Esa fue la decisión de algunas personas de La Consulta, en San Carlos, quienes se compraron un revólver de gas para "asustar a los delincuentes".

"Acá por suerte no tenemos tanta delincuencia, pero sí tenemos los robos millonarios a los dueños de fincas que cobran lo de las cosechas. Esos son robos más planeados y se meten en las casas porque saben que hay plata. Pero de todas maneras algunos decidimos comprarnos un revólver con balines para asustarlos, por seguridad", explicó Jorge.

Y remarcó: "Algunos jóvenes que no tienen nada para hacer entran a tu casa sin problema y si te tienen que matar no la piensan, más si son menores. Entonces al yo vivir solo decidí estar preparado". La compra realizada por habitantes del Valle de Uco.

Como en Mendoza, en el país

Los casos de inseguridad no solo se sienten en Mendoza, sino en otras partes del país. Por este motivo, hay santafesinos que decidieron avisarle a los malvivientes que "tengan cuidado", porque ahora ellos "están armados y con las casas electrificadas".

"Peligro, vecinos armados", comienza explicando un pasacalles colocado en el barrio Belgrano de esa provincia. "Atención!! Vecinos cansados, unidos y en alerta contra la delincuencia. Estamos atentos Sr. Delincuente... CUIDATE. Nosotros nos cuidamos entre vecinos", finaliza uno de los carteles que se hizo viral a través de Twitter. El pasacalles se hizo famoso a través de las redes sociales.

Por su parte, otro mensaje dirigido a los malhechores decía: "Sin respuestas oficiales, la seguridad la ponemos nosotros. Atención chorros: tapiales y alambrados electrificados. Peligro 220 Volts". Y finalizaba: "El que avisa no traiciona".