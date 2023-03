Caso Lucía Pérez: la tajante decisión que tomó la familia de la víctima tras la sentencia

Marta Montero, madre de la adolescente Lucía Pérez (16), aseguró este jueves que "se hizo justicia" en el caso del condenado a prisión perpetua por violar y asesinar a su hija en 2016 en Mar del Plata, pero aclaró que su pelea "no termina" porque buscarán la misma pena para el otro imputado, sentenciado a 15 años de cárcel.



"Esto no termina, vamos a ir también por la segunda perpetua. Justicia son dos perpetuas", señaló Montero luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 marplatense diera a conocer el fallo del segundo juicio a Matías Farías (29), considerado "autor" del femicidio" y Juan Pablo Offidani (48), culpable pero como "partícipe secundario".



La mujer señaló que a Lucía "la mataron de la peor manera" y cuestionó a los jueces del TOC 1, quienes en un primer juicio realizado en 2018, absolvieron a los dos imputados de los cargos por abuso sexual y por femicidio, y solo los condenaron a ocho años de prisión por la venta de estupefacientes.



"¿Cómo puede ser que hoy se da una pena de perpetua y al otro le dan 15 años y que esos jueces no vieron nada? Es irrisorio", expresó.



Montero sostuvo que los dos hombres eran parte de "una banda", y que "esto no fue un novio celoso que la mató a Lucía".



"Fue una banda de tipos que se dedicaban a vender droga y tenían todo un círculo armado, y a Lucía la captaron como captan a nuestras hijas", dijo.



La madre de la adolescente agradeció "el acompañamiento de la sociedad y de las mujeres" por que es por ello que hoy tienen "justicia".



Mientras que Guillermo Pérez, padre de la menor, coincidió en que "los dos son culpables y femicidas", y que seguirán "peleando para mandar preso con perpetua a Offidani, como corresponde".

FOTO: TÉLAM

Tras la sentencia, los padres encabezaron una movilización hacia el centro marplatense junto a cientos de personas que acompañaron la lectura del fallo desde las inmediaciones de los tribunales locales.