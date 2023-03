Rosario: la prueba clave que podría esclarecer el ataque al supermercado de la familia Roccuzzo

El fiscal rosarino Federico Rébola, encargado de la investigación del ataque contra el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, confirmó que el hecho quedó filmado por las cámaras de seguridad e informó que no hay registros de amenazas previas.



“Tengo entendido que no existieron amenazas previas”, dijo el fiscal en una breve conferencia de prensa en la que formuló sus primeras declaraciones referidas a la balacera contra el supermercado perteneciente a los suegros de Lionel Messi.



En ese marco, Rébola manifestó su preocupación a la prensa ante el ataque perpetrado este jueves en la madrugada en el local comercial ubicado en Lavalle al 2500, donde efectuaron al menos 14 disparos contra los vidrios blindados del lugar y antes de escapar dejaron una nota amenazante destinada el capitán de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar.



Consultado sobre si hay sospechosos en el caso, el funcionario precisó que “es muy preliminar para confirmarlo”, aunque informó que el hecho quedó grabado por cámaras de seguridad, prueba que se transforma en clave para la investigación.



“Tenemos las filmaciones y las cámaras en nuestro poder. Estamos recabando información", explicó al respecto.



A su vez, sostuvo que es consciente de “la repercusión que tiene el caso", pero aclaró: "Por el momento no puedo decir más nada”.

El hecho no solo ha tenido repercusión internacional por estar involucrado Lionel Messi, sino que también ha encendido las alarmas de la seguridad nacional. En las últimas horas se han expresado sobre lo ocurrido varias autoridades argentinas, entre ellas el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

"Es un hecho policial que nos sacudió a primera hora de la mañana. Fue algo típico de lo que sucede en Rosario hace 20 años. Desde que asumí, dijimos que íbamos a instalar a personal, que sigue trabajando allí. Vamos a profundizar esa tarea", dijo el funcionario, que también reconoció que "los narcos ganaron":

Lo sucedido, principalmente, golpeó de lleno a la familia Roccuzzo-Messi, ya que además de la balecera apareció en el lugar una nota que decía: "Messi te estamos esperando. Javkin (Pablo, el intendente de Rosario) es narco, no te va a cuidar".