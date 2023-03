En detalle: quiénes son los hombres que golpearon a la moza de la Arístides

Este miércoles finalmente se conoció la imputación de los dos agresores de Agustina, la moza del bar de la calle Arístides Villanueva de Ciudad que sufrió una brutal golpiza. Sin embargo, mientras ella permanece a la espera de una cirugía plástica, ambos sujetos podrían ser liberados este jueves. Quiénes son los dos agresores.

Compañeros de trabajo de los dos sujetos que se convirtieron en lamentables protagonistas en las últimas horas aseguraron que no pueden creer lo que sucedió. En diálogo con MDZ, confirmaron que José Luis Pericoli (35) y Carlos Ramón Angulo (40) trabajan como bomberos en una estación de servicio ubicada en Mayor Drummond, Luján de Cuyo.

La consternación es mayor al conocerse que el triste episodio no se trató solo de una agresión física sino que, en la denuncia que radicó Agustina, la víctima también dio detalles acerca del acoso que sufrió por parte de los hombres durante toda la noche.

Los tickets de la estación en donde trabajan.

Según consta en el escrito, la joven explicó que desde su llegada al bar, los sujetos la acosaron. Al inicio le respondieron que "para consumir, la querían a ella" y la noche continuó con más situaciones similares. Minutos más tarde, cuando la trabajadora les ofreció algo para tomar, ellos le señalaron: "Te vamos a llevar a la casa".

La joven, asustada por la situación, le solicitó a su superior que continuara la atención de los sujetos y ella se dirigió hacia las mesas que se encontraban en la vereda. En ese contexto, Pericoli y Angulo se mostraron molestos por el cambio y la siguieron hasta la vereda. En medio del enojo y la borrachera continuaron acosando a Agustina hasta que les pidieron que se retiraran, pero los sujetos no quisieron, por lo que la empujaron y le cortaron el rostro con el vaso.

Si bien hace algunas horas el fiscal Correccional Tomás Guevara imputó a José Luis Pericoli (35) y Carlos Ramón Angulo (40), ambos fueron acusados de lesiones leves dolosas. Se trata de un delito con penas excarcelables, de 1 mes a 1 año de prisión, por lo que este jueves podrían recuperar su libertad.

José Luis Pericoli.

Pericoli es considerado el autor material, es decir, quien atacó a la joven trabajadora reventándole un vaso de vidrio en la cara, mientras que Angulo fue quien empujó a la víctima. A su vez, a Pericoli se le sumó también la imputación de hurto simple en grado de tentativa, debido a que habría intentando robarse un posnet del local nocturno.

El problema en este caso es que aunque la joven fue acosada, no habría un delito sexual. Por este motivo, solo se imputaron las lesiones físicas que le provocaron. Carlos Ramón Angulo.

El caso

El hecho se produjo durante la madrugada del lunes en el bar Maldito Perro, ubicado en calle Arístides Villanueva 135, de Ciudad. Durante el horario de cierre, cerca de las 3.05, Agustina, una moza de 21 años se encontraba atendiendo a dos sujetos de 35 y 40 años cuando se produjo una discusión.

Los sujetos comenzaron a gritarles a los trabajadores del bar y, en cuestión de segundos, la empujaron y golpearon con un vaso en la cara. En un video compartido por las redes sociales se logró ver el momento exacto de la agresión, mientras que el resto de sus compañeros intenta defenderla.

"Estoy cansada de esto! De la inseguridad, de q ya no pueda sentirme segura ni en el trabajo, porq siempre nos preocupamos por la ida o la vuelta y se suponia q el trabajo era el lugar seguro y ahora ni eso! Ahora se supone q tengo q sentirme insegura en cualquier lado??", expresó la joven en sus redes sociales.

Y agregó: "Tengo mas de 20 puntos en la cara, el oído izquierdo sordo sin hablar de la cirugía plástica q tienen q hacerme! Todo por un par de tragos, por unos bestias q no saben medirse, ni saben tomar!".

En medio del dolor y el susto por la situación que vivió mientras trabajaba, Agustina remarcó que "le arruinaron la cara al punto de no poder verse en un espejo sin llorar". "Me hicieron mierda física y mentalmente y así como me paso a mi les pasa a muchisim@s personas q trabajan en el rubro, esto pasa todos los días no se crean que porq llegue a los medios es debut y despedida!", dijo.