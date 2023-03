Qué dice la defensa de uno de los acusados de asesinar a Tehuel

El abogado de uno de los acusados de asesinar a Tehuel de la Torre y hacer desaparecer su cuerpo sostuvo, al cumplirse dos años del caso, que "ambos imputados son inocentes" y que son "personas de bajos recursos que están pagando una cuestión política".



Así lo consideró Gustavo Lastra, quien defiende a Oscar Alfredo Montes (47), un chatarrero acusado del homicidio de Tehuel (22) y que actualmente se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria 1 de Lisandro Olmos.



Al respecto, Lastra indicó que "no hay ninguna posibilidad que Montes haya hecho desaparecer a Tehuel" ya que "no contaba con los medios para hacerlo" y consideró que su detención se debe a "una cuestión política".



"Si bien defiendo a uno solo de los dos, creo que ambos son inocentes. Son dos personas de bajos recursos que están pagando una cuestión política. La única duda la tiene el Poder Judicial", dijo a Télam el letrado, en referencia también al otro detenido, Luis Alberto Ramos (37), quien está alojado en la Unidad Penitenciaria 28 de Magdalena



Además, Lastra afirmó que la Justicia "no quiso encontrar a Tehuel" y que se llevó a cabo "una búsqueda sin precedentes en la historia de la humanidad para encontrarlo".



"Las lagunas donde antes se metieron los buzos tácticos ahora están secas. Se revolvió todo. Estaba toda la gente de la zona buscando, buscando y buscando. Si no se lo encontró es porque hay poderosos que no lo quisieron encontrar", añadió el abogado, quien estimó que el juicio tendrá lugar después de las elecciones nacionales.