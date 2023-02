Desconsuelo entre los comerciantes de la feria persa: "Perdimos todo"

Las primeras luces del día permitieron tomar mayor noción de las consecuencias devastadoras que tuvo el incendio que se produjo durante la madrugada en la feria persa de calle Godoy Cruz. Según las primeras estimaciones, más de 300 serían los locales afectados por las llamas, sin embargo, el humo y el agua utilizada para sofocar el fuego pueden haber incrementados las pérdidas para los comerciantes.

Poco a poco, quienes trabajan allí se hicieron presentes tras las vallas dispuestas por la Municipalidad de Ciudad para permitir que los bomberos trabajaran tranquilos. El llanto, la incertidumbre y el desconsuelo fueron una constante. "Nuestros locales no se quemaron pero no sabemos nada porque no nos permiten entrar todavía, allí sabremos el estado en el que está. La mercadería debe estar con humo y no sabemos cómo están los techos. Tampoco si vamos a tener agua, luz o servicios", indicó una de las mujeres.

Foto: Alfredo Ponce

Hasta el momento se presume que son 200 locales dañados (por calle Godoy Cruz) y unos 150 (con ingreso por General Paz).

Confrontamiento entre dueños y feriantes

Ante el panorama de desastre, el clima se volvió tenso y los feriantes se mostraron molestos con los dueños del predio a quienes acusaron de no avisar sobre lo sucedido: "Me enteré por una amiga a las 4, cuando el incendio dicen que empezó pasadas las 2". Esta versión fue desmentida por una mujer que se identificó como Paulina, propietaria de la feria: "Le avisé a todos".

Otro de los puntos de conflicto fue el accionar del sereno y las fallas que podrían haber ocasionado el incendio. "Las alarmas nunca sonaron. Fue el sereno de al lado el que tuvo que despertar y auxiliar al vigilador que trabaja acá. Incluso él fue el que llamó a los bomberos", comentó una de las comerciantes. Esta versión se suma a lo señalado por el Ministerio de Seguridad sobre el notable estado de ebriedad en el que se encontraba el guardia de seguridad.

Foto: Alfredo Ponce

Los feriantes también se quejaron porque las alarmas de incendio no se activaron y expresaron que, si bien habían matafuegos, desconocen si se encontraban en condiciones y si eran suficientes para apagar las llamas. "Llevamos muchos años, al igual que ustedes, haciendo mejoras. Hay que esperar para ver qué dicen las pericias", comentó la propietaria ante las críticas.

Hasta el momento, una de las hipótesis acerca del motivo que provocó las llamas señala a un problema eléctrico. "Hace poco arreglaron un aire acondicionado. Se demoraron tres años para hacerlo. No sabemos si lo hicieron bien, pero si todo hubiese estado en condiciones, no deberíamos estar lamentando estas pérdidas", narró otra de las personas que alquila un local.

Pérdidas totales y desconsuelo

"La gente perdió todo. Perdimos el sacrificio de muchos años. Son muchas las familias que viven de esto y ahora no tenemos nada. No se trata solo de ropa o zapatillas, se perdió todo: muebles, perchas, todo", aseguraron algunos feriantes mientras continuaban los trabajos por parte de los Bomberos. Otra comerciante sumó: "Tengo dos locales, he perdido como 15 millones de pesos en mercadería. Tenía zapatos, carteras, ropa". Foto: Alfredo Ponce

Sin encontrar consuelo por lo sucedido, agregaron: "Sea por el fuego, el humo o el agua, no se va a poder rescatar nada".

"Perdimos toda nuestra inversión. Esto se pudo haber evitado", fue una de las frases que se repitió con mayor frecuencia entre los comerciantes quienes también indicaron que se pagan 42 mil pesos mensuales por alquiler y 18 mil pesos de expensas. Además, una situación irregular mantiene la preocupación entre quienes alquilaban allí y es que el contrato se había vencido en noviembre del 2022 y no fue renovado.