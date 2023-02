Quisieron robarle a una mujer y su hijo de 3 años mordió al ladrón para defenderla

Una mujer cordobesa caminaba con su hijo de tres años cuando sufrió un violento robo por parte de dos delincuentes. Frente a los gritos de la mujer, su hijo decidió defenderla y mordió a uno de los ladrones.

El hecho se produjo en la intersección de López y Planes y Juan Rodríguez, el barrio San Vicente de la provincia de Córdoba y fue registrado por una cámara de seguridad. Una mujer caminaba por la zona junto a su hijo cuando dos delincuentes se les acercaron por detrás e intentaron robarles.

Frente a la angustia y el susto que mostró su madre, el nene reaccionó para defenderla. En la grabación de una cámara de seguridad se logra ver el momento en el que uno de los delincuentes ataca a la madre del pequeño y este decide interponerse entre ellos.

A su vez, en el forcejeo el niño logró morderle el hombro a uno de los delincuentes y hasta lo golpeó. En ese contexto, la mujer comenzó a gritar de manera desesperada y logró alertar a vecinos, quienes salieron de sus casas. Rápidamente, los ladrones se dieron a la fuga y no lograron llevarse nada.

“Alcancé a tocar la puerta de la casa con las llaves y me puse en posición fetal para que no me sacaran el celular”, dijo Sofía en diálogo con El Doce TV. La mujer indicó que su hijo "se interpuso entre el ladrón y ella".

"Empezó a pegarle al delincuente y hasta lo mordió en uno de los hombros. Lo que más angustió fue lo de mi hijo, haber estado con él en ese momento y que haya vivido todo", puntualizó.