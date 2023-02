Femicidio en Barracas: el dato clave que aportó la madre de la víctima

La madre de Ferni Ayala, la joven de 28 años encontrada este lunes asesinada de dos tiros en un domicilio del barrio Zavaleta de Barracas, aseguró que el prestamista con pedido de captura nacional e internacional acusado de haber cometido el femicidio era "muy celoso", por lo que su hija quería irse del país ya que "no lo aguantaba más".

"Estoy esperando justicia, esperando que lo encuentren rápido a este asesino, no hay dudas de que fue él (Esteban Rojas)", dijo esta tarde a la prensa Rosa.

La mujer afirmó que sabía que el sospechoso "le controlaba el teléfono" y que ella recién le respondía "después de unas horas, unos dos mensajes y no contestaba mas".

"La vez que hablé con ella me dice 'mami me voy a ir a España, es muy celoso, no lo aguanto más'", señaló Rosa, quien añadió que cuando ella le decía que fuera a su casa, Ferni le respondía que no podía "porque después de quince minutos me llama y no me deja ir".

La madre de Ayala exigió que "lo encuentren pronto" y a la población le pidió que "avisen porque en todos lados está su nombre".

La pareja

"Mandé a todos mis contactos en Paraguay que me ayuden a encontrar al asesino de mi hija. Siento mucho odio, lo recibí en mi casa, le hice un buen asado y parecía buena persona y mirá lo que hizo, me destrozó la vida, mató a mi hija, pido a todos que me ayuden", concluyó la mamá.



En tanto, Juana, una amiga de Ferni, sostuvo al canal Todo Noticias que cree que él la tenía "amenazada" porque "ella quería dejarlo y tenía miedo de contarle" a Rosa lo que estaba pasando.

Fuentes judiciales y policiales informaron que a pedido del fiscal a cargo del femicidio, Pablo Recchini, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 44, el juez de la causa, Mariano Iturralde, del juzgado 16 del mismo fuero, ya emitió una orden de captura a nivel nacional e internacional para el sospechoso, identificado como Esteban Rojas (44), de nacionalidad paraguaya, al igual que la víctima.