Millonario robo: amenazaron con matarlos e intentaron secuestrar a un niño

Un brutal episodio de inseguridad dejó preocupados a los vecinos de Villa General Belgrano, en Córdoba, luego de que delincuentes ingresaran a una vinería y se robaran una suma millonaria. Sin embargo, el momento más angustiante lo vivieron minutos más tarde, cuando uno de los ladrones intentó secuestrar a un niño.

"Fueron 25 minutos de pesadilla", explicó una de las víctimas a TN. El hecho se produjo el viernes en una vinería ubicada en la ruta 5, en Villa General Belgrano, Córdoba. El local se encuentra anexado al domicilio de la familia, y fue ese el lugar que aprovecharon los delincuentes para robar.

Según el relato de las víctimas, tres delincuentes entraron por la vinería, redujeron a los empleados,se fueron hasta la casa donde vivían los dueños del local y los ataron de manos y pies. Producto del ruido que se estaba generando en el lugar, los niños se despertaron y ellos también fueron maniatados.

Los delincuentes atando a la familia.

Los delincuentes tomaron al hombre -dueño de la vinería- y le comenzaron a exigir dinero. Así, se llevaron más de 850 mil pesos y unos 9.500 dólares, es decir, más de 3 millones y medio de pesos argentinos al dólar blue.

Pese a la millonaria suma, los ladrones no estaban conformes y amenazaron con matarlos si no les daban más dinero. "Mi marido les abrió la caja fuerte y les dio lo que teníamos. Pero, al no quedarse conforme o tener un dato erróneo de nosotros, se lo quisieron llevar a mi hijo", explicó una de las víctimas a TN.

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento del secuestro, en el que uno de los sujetos tomó a un niño y comenzó a sacarlo de la casa. En ese contexto, el padre del menor sacó fuerzas de donde no las tenía, se abalanzó contra el delincuente y logró arrebatarle el arma. "Ahí empezaron a pegarle muchísimo".

El hombre fue golpeado por los dos delincuentes.

Mientras el padre peleaba con los delincuentes, su hijo terminó acurrucado en el suelo, llorando desconsoladamente. Sin embargo, esa distracción le permitió esconderse a uno de los operarios de la vinería y llamar a la Policía.

Diez minutos más tarde, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y lograron detener a uno de los asaltantes.

“No me importa lo material o el dinero, sino el hecho de que vivimos 25 minutos de horror”, dijo la madre del niño.