Juicio por la muerte de Lucía Pérez: la testigo que complicó a los acusados

La ginecóloga que atendía a Lucía Pérez hasta su muerte, declaró este miércoles en el marco del segundo juicio a los dos acusados de haber abusado de ella y haberla asesinado en la ciudad de Mar del Plata, y se refirió a presuntas lesiones que la adolescente de 16 años presentaba en la zona genital, de acuerdo a un análisis que realizó sobre fotografías de la autopsia y que fue cuestionado por las defensas.



En su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 marplatense, Mirta Santana señaló que la menor presentaba una serie de hematomas, pese a que tanto peritos de la Suprema Corte provincial y del Ministerio Público que declararon días atrás, coincidieron en que no existían ese tipo de indicios.



Estas apreciaciones, realizadas por la profesional a partir de diferentes imágenes de la autopsia proyectadas en la audiencia de hoy, fueron cuestionadas por las defensas de los imputados Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (47), por entender que sus conclusiones no eran propias de su especialidad como ginecóloga y que los cuatro forenses que declararon en la primera semana del juicio "ya se expidieron" al respecto y no mencionaron lesiones de ese tipo.



Para la testigo, en las fotografías del cuerpo de Lucía analizadas ante los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz, se apreciaba "equimosis" tanto en la zona vaginal como anal, que de acuerdo a su testimonio no surgían en los últimos estudios realizados por la menor siete meses antes de su muerte.



Santana había sido convocada por las abogadas de la familia de la adolescente, Verónica Heredia y Florencia Piermarini, quienes solicitaron la proyección de las imágenes.



Pese a los planteos en oposición presentados por la defensora oficial de Farías, Laura Solari, y el abogado particular de Offidani, César Sivo, los jueces permitieron que la médica brindara su "opinión", aunque sin carácter de una pericia.



La especialista dijo que el tipo de lesión que presuntamente presentaba el cuerpo de Lucía no es "habitual de ver en las pacientes".

Lucía Pérez





La ginecóloga ya había sido testigo en el primer juicio por el hecho, en noviembre de 2018, pero no había aportado estas apreciaciones, ya que entonces no le fueron exhibidas esas fotografías.



Tras la audiencia, Sivo cuestionó nuevamente sus conclusiones: "Habla sobre un cadáver, pero nunca hizo una autopsia".

Más testimonios



En la sexta jornada del debate oral declararon otros cuatro testigos, que completaron la lista propuesta por el fiscal Leandro Arévalo y por el particular damnificado, y el tribunal dispuso además que se realice este jueves desde las 10 la inspección ocular pedida por los acusadores al domicilio en el que vivía Farías, en la zona sur de la ciudad, desde el que Pérez fue trasladada sin vida el 8 de octubre de 2016 hasta una sala de salud del barrio Serena.



El primer testimonio en el sexto piso de los tribunales locales fue el de José María Dicciano, director de la escuela en la que la menor cursaba el penúltimo año del secundario, quien dijo que "siempre se mostró muy solidaria en cuanto a participación", que "se involucraba en proyectos" y "muy normal en su comportamiento y conducta" con un "rendimiento normal".



Declaró además la expareja de la dueña de la casa que alquilaba Farías, Daniel Olmos, quien aseguró que el principal acusado por el hecho le dijo al día siguiente que Lucía "se había descompuesto, que se desvaneció y lo llamó a Offidani y la llevan a la salita".



Otro de los testimonios de la jornada fue el de Laura Malacalza, de la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, quien se refirió a "marcas" que "muchas veces no quedan explicitadas físicamente" en contextos de violencia, y que "desde una perspectiva de género puedan ser interpretadas".



Y la última declaración fue la de la perito psicóloga Claudia Bertarini, quien señaló que la "vulnerabilidad" de una mujer menor de edad como Lucía "se multiplica por cien" en una situación de consumo.



En el cierre de la audiencia, fueron leídas las indagatorias de los imputados en el inicio de la causa, en las que coincidieron en que la joven se desvaneció en la casa de Farías y la trasladaron para tratar de ayudarla.

Un caso con idas y vueltas



Este segundo juicio se desarrolla sin la presencia de público y los sospechosos, imputados por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio", que solo siguieron la apertura desde el debate oral desde sus lugares de detención.



Farías está acusado en calidad de autor, mientras que Offidani está imputado como partícipe secundario. Ambas defensas adelantaron por su parte que cuestionarán la existencia del delito.



De acuerdo con la instrucción del caso, la chica había conocido a los acusados un día antes de su muerte, cuando se acercaron a la Escuela Media 3 local a venderle un cigarrillo de marihuana.



Durante el primer debate, en noviembre de 2018 ante el TOC 1, ambos fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por la venta de drogas en la puerta del colegio.



Ambos fueron absueltos, sin embargo, por el resto de los cargos, pero la sala IV del Tribunal de Casación revocó esas absoluciones en agosto de 2020, dispuso la "nulidad" del juicio y ordenó la realización de uno nuevo, resolución que fue confirmada un año más tarde por la Corte provincial.