Revelaron el motivo de la pelea que dejó en prisión al cantante de Los Playeros

Un juez dictó la prisión preventiva por 60 días para el cantante de Los Playeros acusado de haber atacado a golpes y dejado en terapia intensiva a un músico. El hecho ocurrió a fines de enero pasado en una estación de servicio de la capital puntana.

El juez de Garantías 4 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcelo Bustamante Marone, ordenó la prisión preventiva del músico Maximiliano Nicolás Moreno (29), quien está acusado del delito de "homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa" en perjuicio de Daniel Salinas, exvocalista del grupo musical Los Playeros, quien aún permanece internado en el Hospital Ramón Carrillo.

La medida fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción 1, por 60 días, luego de que se vencieran los ocho días de prórroga pedidos por la defensa del imputado.

El hecho ocurrió el 27 de enero último en una estación de servicio ubicada de la ciudad de San Luis, tras una discusión en la que Salinas terminó golpeado e internado en la Unidad de Terapia Intensiva del centro de salud puntano, con traumatismo de cráneo grave.

Daniel Salinas, el exvocalista de Los Playeros, que fue brutalmente golpeado (Foto: El Diario de la República).

Los argumentos de la defensa

La defensa de Moreno, integrada por los abogados Ricardo Gutiérrez Esley y Guillermo Gatica, pidieron durante la audiencia de formulación de cargos el cambio de calificación por el de "lesiones graves" y la libertad de su defendido y cuestionaron los 120 días de preventiva que en principio habían solicitado los fiscales.

“No tuvo intención de matar, el dolo no está acreditado por la fiscalía”, afirmó Gatica y sostuvo que no hubo “un plan de autor ni actos que tuvieran como fin la muerte". "Salinas cae en un piso duro y luego no admite que sea llevado al Hospital”, dijo el abogado en un fragmento de su intervención.

Por su parte, el acusado Moreno dio su versión de los hechos y dijo que luego de una actuación del grupo al que pertenecía fue con una amiga a comer pizza a la estación de servicio donde sucedió el hecho de violencia. Recordó que durante la actuación, Salinas quiso acercarse, pero él no tenía ganas de saludarlo ni hablar ningún tema porque estaban "disgustados” porque el agredido le había contado a su mujer que él "la engañaba”.

Añadió que Salinas volvió a acercársele en el local donde iba a comer pizza, se le puso "cara a cara" y empezaron a "discutir”. “Él se exalta y le pegué dos piñas, cae y su cabeza pega en el piso”, relató el imputado y agregó que cuando lo vio, entró en shock y su amiga y otras chicas conocidas los sacaron del lugar y se fueron caminando hasta la estación de España y Maipú "a tomar un café”.

En tanto, en el informe del médico forense del Poder Judicial, Ariel Lucero Arienti, se decribe que Salinas sufrió traumatismo de cráneo grave, fractura parieto-occipital, herida contusa e inflamación de pómulo y mandíbula, entre otras lesiones. Indicó además una inhabilidad laboral de más de 30 días y reveló que se puso en riesgo la vida de la víctima.